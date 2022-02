<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (Gr.B/ 2e J) JSS - Royal Léopards d’Eswatini :</span>:<br><span style='color:red;'>Les Bécharis en quête de rachat</span>

La JS Saoura, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, recevra dimanche les Royal Léopards d’Eswatini au stade olympique du 5-juillet d’Alger (20h00), avec la ferme intention de se racheter , à l’occasion de la 2e journée (Gr.B) de la phase de poules.

Battue lors de la journée inaugurale dimanche dernier en déplacement face aux Sud-africains d’Orlando Pirates (2-0), la formation de la Saoura devra impérativement réagir à domicile pour se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale de l’épreuve.

Un autre faux-pas compromettrait sérieusement les chances des gars de Béchar, au moment où leur adversaire du jour tentera de réussir ses débuts, après le report de son premier match à domicile face aux Libyens d’Al-Ittihad. «La direction a mis tous les moyens nécessaires pour permettre à l’équipe de décrocher un bon résultat, et honorer les couleurs nationales. Les Royal Léopards ne comptent pas se déplacer en victime expiatoire.

L’entraîneur Yaâkoubi a bien analysé l’adversaire dans l’objectif de remporter cette rencontre», a indiqué le directeur général de la JSS Mourad Belakhdar.

Sur le plan de l’effectif, le staff technique de la JSS devrait bénéficier de l’ensemble de ses joueurs en vue de cette rencontre importante, dont le deuxième meilleur buteur du championnat Belaïd Hamidi. De son côté, la formation des Royal Léopards va retourner en Algérie, deux semaines après avoir éliminé à la surprise générale, l’autre représentant algérien la JS Kabylie au 2e tour préliminaire additionnel. Vainqueur à l’aller au stade de Manzini (1-0), Royal Léopards se sont inclinés lors de la seconde manche disputée le 6 février au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou (2-1), un score qui s’est avéré insuffisant aux «Canaris» pour valider leur billet en phase de poules.

Les Royal Léopards restent sur deux victoires de suite, décrochées en championnat d’Eswatini, à domicile face aux Young Buffaloes (3-1) et sur le terrain de Manzini Sea Birds (2-0). Au classement, Royal Léopards occupent la position de dauphin avec 32 pts, à une longueur du leader Mbabane Highlanders. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral béninois conduit par Djindo Louis Houngnandande, assisté de Eric Ayimavo Ayamr Ulrich et Gbémassiandan Narcisse Kouton, alors que le quatrième arbitre est Adissa Abdul Raphiou Ligali. Dans l’autre match du groupe B, les Sud-africains d’Orlando Pirates se rendront à Benghazi pour défier les Libyens d’Al-Ittihad (17h00), avec l’objectif de conserver leur fauteuil de leader.