<span style='text-decoration: underline;'>FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Réunion mensuelle du Bureau fédéral lundi prochain</span>

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra lundi prochain la réunion mensuelle statutaire au niveau du siège de l’instance fédérale à Dely-Ibrahim (10h00), indique mercredi un communiqué de la FAF.

Plusieurs points seront débattus lors de cette réunion statutaire à commencer par l’adoption du procès-verbal de la session du 30 décembre 2021, ainsi que le bilan de la participation de l’équipe nationale à la CAN-2021 au Cameroun. Cette réunion sera également l’occasion pour la présentation des rapports des ligues et des commissions, à savoir la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue inter régions de football (LIRF), la Ligue nationale de football féminin (LNFA), la commission fédérale d’arbitrage (CFA), la commission médicale fédérale, la direction technique nationale (DTN) et la chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Les membres du bureau fédéral aborderont les rapports des commissions des finances, du football professionnel, de coordination des ligues, du football amateur, du Futsal et Beach-soccer, des infrastructures, du statut du joueur et du football féminin, conclut le communiqué de la FAF.