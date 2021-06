<span style='text-decoration: underline;'>Affaire ASAM-JSK</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Canaris» remportent le match sur tapis vert</span>

La JS Kabylie a remporté sur tapis vert son match de la 24e journée contre l’AS Aïn M’lila qui s’était soldé sur le terrain par un résultat nul (1-1), a annoncé mardi soir la Ligue de football professionnel (LFP).

La JSK avait formulé des réserves contre la participation du joueur Ziad Hamza qui a joué la rencontre alors qu’il était sous le coup d’une suspension automatique. Ce dernier a écopé de quatre matchs de suspension ferme, en sus de la sanction initiale (un match ferme), et ce, à compter du 1er juin. «La Commission de discipline a décidé d’annuler le résultat du match, et d’attribuer le gain à la JS Kabylie, qui marque donc trois points, avec un score de 3-0», a indiqué l’instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Pour sa part, et outre la perte de son match par pénalité, l’ASAM s’est vu infliger une défalcation de trois points, ainsi qu’une amende de 300.000 DA. Les «Rouge et Noir» ont écopé d’une autre amende, de l’ordre de 40.000 DA, pour «conduite incorrecte de l’équipe» lors du même match, comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

Ainsi, avec ces nouvelles décisions, la JSK gagne une place au classement général et se retrouve 4e avec 41 points, alors que l’ASAM recule au 11e rang, qu’elle occupe seule, avec désormais 31 points.