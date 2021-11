<span style='text-decoration: underline;'>Locales du 27 novembre</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats axent sur l’amélioration des conditions de vie dans les zones d’ombre</span>

La presse oranaise paraissant ce dimanche, a continué à couvrir le déroulement de la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre, notant que certains des candidats ont concentré leurs interventions, au dixième jour de la campagne, sur l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones d’ombre.

A cet égard, le quotidien « El-Djoumhouria» a indiqué que les zones d’ombre ont pris une part dans les discours des chefs des partis et des candidats indépendants, en faisant des promesses « de sortir ces zones de l’abandon dans lequel elles vivaient depuis des décennies, en les raccordant aux reseaux d’électricité, de l’eau et du gaz, ainsi qu’en les dotant des diverses nécessités pour améliorer leurs conditions de vie ».

Le journal a, d’autre part, indiqué que les mêmes intervenants ont souligné la nécessité d’accorder aux élus des prérogatives plus larges pour gérer les affaires publiques et ce, par l’amendement de la loi sur les collectivités locales.

El-Djoumhouria a consacré six pages au déroulement de la campagne électorale, lors de son dixième jour à travers le pays, et a cité les déclarations les plus marquantes des chefs de partis et des candidats indépendants, centrées sur la nécessité d’adapter les programmes de développement aux spécificités de chaque région et à valoriser les potentialités des communes, en plus d’appeler à une large participation aux prochaines élections locales.

De son côté, le quotidien Cap-Ouest s’est penché sur la campagne électorale dans la commune d’Arzew (Oran), constatant que les candidats au renouvellement de l’Assemblée populaire communale portent une grande attention au dossier des constructions illicites réalisées à proximité de la ville d’El-Mohgoun, du quartier Ahmed Zabana et de la localité côtière de «Cap Carbon». Lors de leurs campagnes électorales, les candidats ont focalisé sur la résolution des problèmes liés à l’aménagement urbain dans certaines agglomérations et à la promotion du rôle du mouvement associatif, ajoute le même journal.

Pour sa part, le quotidien «Ouest Tribune» a suivi l’ambiance de la campagne électorale dans la commune d’El-Ançor (Oran), soulignant que les citoyens attendent d’élire une nouvelle assemblée populaire communale capable de prendre en charge leurs préoccupations et promouvoir le développement local.

Le quotidien «El-Watani» a passé en revue le déroulement de la campagne électorale à son dixième jour, relevant que les chefs des partis et les candidats indépendants ont plaidé pour l’élargissement des prérogatives des assemblées locales élues et ont appelé les citoyens à participer massivement aux élections locales du 27 novembre.