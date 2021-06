<span style='text-decoration: underline;'>Premier jour de l’examen du Bac</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats motivés et déterminés malgré le stress</span>

Les candidats de l’examen du baccalauréat rencontré hier au centre d’examen Karboukha Mohamed Larbi à Bir El Djir étaient motivés et déterminés au début des épreuves malgré le stress qui était apparent sur les visages de beaucoup d’entre eux.

«C’est un examen crucial qu’on ne doit pas rater, j’ai commencé les préparatifs depuis un mois, j’ai veillé des nuits à réviser mes cours, et voilà le jour J» nous dira un candidat. Plusieurs candidats étaient accompagnés de leurs parents qui les encourageaient jusqu’à leur entrée au centre, où ces derniers devaient laisser leurs sacs et portables et tout moyen de communication à l’entrée, avant de rejoindre la classe d’examen. A l’entrée du centre, bavette et gel hydroalcoolique étaient disponibles dans le cadre de l’application du protocole sanitaire élaboré par le ministère de l’Education en coordination avec le ministère de la Santé, de la population et de la reforme hospitalière. Le wali d’Oran Messaoud Jari qui a donné le coup d’envoi de l’examen a souhaité bonne chance aux élèves, en leur rappelant la nécessité de bien lire le sujet d’examen.

«Nous n’avons enregistré aucune absence chez les candidats et les enseignants surveillants» dira-t-il. Le directeur de l’éducation de la wilaya Oublid Abdelkader qui veille aux derniers préparatifs a expliqué qu’il a parlé avec les candidats avant le début des épreuves, «c’est un examen ordinaire comme d’autres» dira-t-il aux candidats.

Il est a rappeler que plus de plus de 25.000 candidats ont entamé hier les épreuves du Bac à Oran. Parmi eux 8186 candidats libres et 24 ayant des besoins spécifiques. Les candidats seront repartis dans 81 centres d’examen. Les épreuves seront encadrées par 8345 encadreurs dont des directeurs de centres et des surveillants. Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, avait appelé à imposer aux encadreurs des examens scolaires nationaux « le respect des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d’examen, donnant des instructions invitant tout un chacun à la vigilance pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens scolaires nationaux». Ce protocole spécial a été adopté l’année passée après validation du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus. Outre les dispositions sanitaires, le protocole insiste sur l’affectation d’encadreurs des deux sexes en vue de contrôler les candidats par le biais d’un détecteur de métaux, en plus des fouilles manuelles et du retrait de tous les moyens et dispositifs de communication électroniques ainsi que des documents non autorisés.

Fethi Mohamed