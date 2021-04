<span style='text-decoration: underline;'>PREPARATIF DE LA CAMPAGNE ELECTORALE A ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Les candidats se préparent</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme en préparation de l’évènement politique important qui est celui des élections législatives qui se tiendra le 12 juin de l’année courante, la campagne électorale débutera le 17 mai.

Les services concernés ont signalé que tous les efforts humains sont fournis et tous les moyens sont déployés pour le bon déroulement de la campagne qui est une étape très importante pour entamer les élections .Dans le même cadre les candidats aux élections vont mettre les bouchées double durant cette période de la campagne pour présenter leur différents programmes aux citoyens et essayer de les convaincre de voter pour eux .Les candidats aux élections vont animer de nombreux meetings et des discours radiophoniques et c’est la course contre la montre pour arriver à séduire le public . Chacun de son coté tente de persuader les citoyens pour notamment avoir le plus de voix possible lors du jour « J ».Ainsi dés le lancement de cette campagne le compte à rebours tourne et c’est aux représentants des différents partis candidats de faire de leur mieux pour arriver aux résultats voulus .Un vrai parcours du combattant pour les candidats durant cette campagne. Rappelons que la première étape des préparatifs de ces élections a été lancée par la révision des listes électorales qui a été clôturée le 23 du mois de mars.

Bekhaouda Samira