<span style='text-decoration: underline;'>Djerrah Mustapha, SG de l’EHU Thami Medjbeur d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>«Les cas d’atteinte au coronavirus en nette augmentation»</span>

Faut-il tirer la sonnette d’alarme face à la propagation du Covid-19 dans la commune d’Aïn El Türck ? On serait tenté de répondre par l’affirmative si l’on se fie aux déclarations du SG de l’EHU Thami Medjbeur, M Djerrah Mustapha, qui lors d’un bref entretien qu’il nous a accordé, nous a fait part des recommandations de la direction de l’hôpital et des hautes autorités sanitaires du pays qui vont dans le sens d’une prise de conscience générale chez la population locale afin d’éviter, à l’avenir, une dramatique situation.

Selon notre interlocuteur, la pandémie avance doucement mais sûrement, comme le renseigne le nombre en nette augmentation de cas de personnes atteintes du coronavirus, notamment depuis l’allègement des mesures de confinement avec une multiplication par 3, voire par quatre, du taux de contamination chez la population locale.

« Les staffs médical et paramédical de l’EHU, totalement mobilisés depuis l’apparition de la pandémie, tentent de juguler ce flot de patients admis quotidiennement et même si pour l’heure, la situation est maitrisable, l’on n’espère surtout pas arriver à un débordement ingérable », confiera M Djerrah Mustapha. Certes, peu de décès sont enregistrés au niveau de l’EHU Thami Medjbeur, en revanche, nous apprend-on, le nombre de contaminations devient inquiétant, passant d’une moyenne de 3 à 4 les premiers temps, à plus de 10 depuis cette dernière quinzaine.

L’Hôpital Thami Medjbeur d’Aïn El Türck dispose de 30 lits et un personnel soignant spécialisé dans la lutte contre le Covid-19, saura-t-on encore, toutefois, il est fait appel à la vigilance des citoyens pour le respect des mesures préventives et des gestes barrière, au demeurant, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour parer à l’expansion de la pandémie chez les habitants.

A ce propos, dira M Djerrah Mustapha, la direction de l’EHU Thami Medjbeur s’attelle à fournir les meilleures conditions d’accueil et de prise en charge des citoyens, dont certains sont appelés surtout à faire preuve de sagesse et de compréhension lors de leur présentation aux auscultations ou aux tests de contrôle.

Un dernier bilan fait état de 14 personnes atteintes de coronavirus qui ont été admises au service d’infectiologie Covid-19, sans présenter des symptômes graves du virus.

Karim Bennacef