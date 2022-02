<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les cas de cancer en hausse en 2021</span>

Selon un dernier bilan dressé sur l’évolution du cancer en Algérie, ce sont 50.000 nouveaux cas dépistés l’an dernier chez les deux sexes et les différentes tranches d’âges.

Parmi ces cinquante mille cas, on compte prés de 14.000 nouveaux du cancer du sein détectés. Ces cas s’ajoutent à la hausse du cancer du colon surtout chez les hommes et un âge précoce entre 50 et 55 ans avec des chiffres effrayants de cinq à six mille nouveaux cas en 2021 à l’échelle nationale. Ce qui pousse à dire que ces chiffres sont de plus en plus alarmants, notent les instances sanitaires de notre pays. Au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés, la situation n’est guère rassurante au niveau du centre anti-cancer, le CAC de SBA. Le nombre des malades traités ne cesse d’augmenter depuis 2018 l’année où on a enregistré entre 57 et 70 patients traités par mois, pour passer à 204 malades traités en chimiothérapie le mois de janvier dernier dont 111 femmes et 29 hommes.

M. Bekkar