<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19/Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Les centres de vaccination portés à 100</span>

Les services de wilaya de Blida ont décidé de porter le nombre de centres de vaccination anti-covid-19 à 100 structures réparties à travers toute la wilaya, indique samedi un communiqué de ces services. «Il a été décidé d’augmenter le nombre de centres de vaccination de 89 à 100», a précisé le communiqué, ajoutant que «l’opération de vaccination est pour l’heure une priorité absolue pour les autorités locales, la vaccination étant l’unique solution pour faire face à cette pandémie et atténuer la pression sur les hôpitaux».

Faisant état de quelques 142.000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne fin janvier dernier, la même source a rappelé la mise en place d’un programme pour la vaccination de 850.000 personnes en vue d’atteindre un taux de vaccination de 60 à 70% de la population blidéenne. A rappeler que la wilaya de Blida a bénéficié de plus de 200 concentrateurs d’oxygène qui permettront de palier «les perturbations» enregistrées en matière d’approvisionnement d’oxygène médical et de prise en charge des cas covid-19 hospitalisés. Un groupe d’opérateurs économiques a été reçu, dans ce cadre, par les services de wilaya tels que le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI), et la chambre locale du commerce d’industrie ayant procédé aux mesures relatives à l’importation de sept (07) stations de production d’oxygène médical (sept stations) et des concentrateurs afin de garantir l’autonomie de l’approvisionnement en oxygène médical des structures hospitalières sur tout le territoire de la wilaya.