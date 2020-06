<span style='text-decoration: underline;'>Après les dernières décisions de déconfinement</span>:<br><span style='color:red;'>Les chantiers du logement relancés</span>

Le wali d’Oran a présidé hier une réunion de la commission de sécurité pour organiser la reprise des travaux dans les différents chantiers, notamment, ceux du logement après les dernières décisions de déconfinement prises par le gouvernement.

“Les chantiers de constructions, les bureaux d’étude, le CTC peuvent assurer leurs missions de 5h du matin jusqu’à 19h, sans demander une autorisation auprès des services concernés”, dira t-il. Cette mesure permettra la relance des travaux après plus de deux mois de confinement. Par ailleurs, les souscripteurs d’AADL à Oran doivent encore patienter quelques mois pour bénéficier des clés de leurs logements. En effet, 38.000 logements AADL sont en cours de réalisation au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine. 12000 logements étaient prévus pour la distribution cette année, mais sur le terrain, beaucoup reste à faire, notamment, en matière de VRD. Le wali abdelkader Djellaoui a constaté de prés hier la situation lors d’une visite d’inspection. Si 2300 logements ont été finalisés, 3.000 autres logements prévus pour la distribution au 3ème trimestre sont tributaires de la finalisation de 3 projets, il s’agit de la réalisation du dédoublement de la conduite d’Aep et d’un réservoir et d’une station de pompage dont les travaux dureront au moins 8 mois. Le wali d’Oran se réunira prochainement avec les 3 entreprises pour décider des plannings de distribution. Sur place, les équipements accusent une insuffisance. « Je peux dire que nous n’avons pas réussi dans ce pôle, réaliser des logements sans les équipements nécessaires est inacceptable », dira le wali. 6 écoles primaires seront réceptionnées durant la prochaine rentrée scolaire, les travaux de deux lycées et Cem seront lancés dans les jours à venir, mais ils ne seront pas prés pour la prochaine rentrée.

Le wali a demandé d’établir un questionnaire pour les nouveaux habitants pour assurer un transport scolaire. Le wali a écouté également les doléances des souscripteurs concernant les délais de distribution, la sécurité ainsi que la collecte des déchets qui fait défaut. Le wali d’Oran était également surpris par la quantité des déblais jetés sur place suite aux travaux de transformations effectuées par les bénéficiaires. Le wali s’est interrogé sur les causes. Il a dans ce cadre, visité un logement et demandé de prendre en considération les observations des représentants des souscripteurs. Notons que le wali d’Oran a visité également le pôle urbain d’Oued Tlélat où les traveaux de VRD de 8000 logements sociaux sont en cours. Il a rappelé sur place, que la priorité lors de la distribution, sera donnée aux demandeurs à points qui attendent des logements depuis des années. Il a affirmé également que le relogement concernera aussi les bidonvilles recensés ainsi que les immeubles menaçant ruine.

Fethi Mohamed