<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Les chutes de neige rendent difficile la circulation automobile sur les axes routiers au sud de la wilaya</span>

La circulation dans les axes routiers reliant différentes communes dans la partie sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a été rendue difficile suite aux chutes de neige depuis la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris du directeur des travaux publics, Mohamed Othmani.

La circulation est difficile au niveaux des routes nationales en raison de la chute de neige et une baisse de la température accompagnée de vents forts au niveau de la région sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à l’instar des hauteurs de Dhaya, Télagh, Ras El Ma, Marhoum et Sidi Chaib. La circulation est difficile également au niveau de la route nationale 13 (RN 13) reliant Télagh à Ras El Ma et la RN 55 reliant Dhaya à Sidi Chaib, a-t-on indiqué, signalant que la RN 109 reliant Marhoum à Mérine, la RN 95 reliant Moulay Slissene à Ras El Ma enregistrent un trafic normal.

Se référant au dernier bulletin météorologique qui prévoit de la neige dans la partie sud de Sidi Bel-Abbès, M. Othmani a précisé qu’un plan d’intervention a été activé où tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour l’ouverture des axes routiers, faciliter la circulation et désenclaver les zones situées sur les hauteurs. Trois chasse neige ont été mobilisés à Télagh, Ras El Ma et Marhoum, outre la disponibilité des camions pour l’aspersion du sel sur les routes enneigées et verglacées afin d’éviter des accidents, surtout au niveau des virages dangereux, a-t-on souligné.

Des équipes de la direction des travaux publics sont mobilisées sur place, en collaboration avec des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et d’autres instances dont la protection civile et la gendarmerie nationale, en vue de faciliter la circulation à travers différents axes routiers, a relevé le directeur des travaux publics.