<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile de Blida </span>:<br><span style='color:red;'>Les citoyens appelés à éviter de rallier le mont Chréa durant le weekend</span>

Les services de la protection civile ont appelé les citoyens à éviter les excursions en montagne sur le mont de Chréa, dans les hauteurs de Blida, durant le week end coïncidant avec les fêtes de fin d’année en raison du risque de glissements dus aux chutes de neige prévues à plus de 900 mètres d’altitude, a-t-on appris jeudi du chargé de la communication de ce corps constitué.

«La RN 37 reliant Blida à Chréa est, chaque week-end, le théâtre d’un encombrement monstre, notamment en période de chutes de neige, à cause du nombre considérable de familles venant de l’intérieur et en dehors de la wilaya qui affluent sur cette région touristique», a indiqué le sous lieutenant Adel Ezeghimi. D’où son appel aux citoyens d’»éviter de rallier le mont Chréa durant la période allant du vendredi à dimanche prochain «dans un souci de préserver leur sécurité», a-t-il conseillé. Le sous lieutenant Ezeghimi a déploré le fait que de nombreuses familles soient allés le week end passé au mont Chréa, en dépit de l’avertissement des services de la protection civile. Ce qui a eu pour résultat, a-t-il dit, «le blocage de nombreux véhicules dans la région jusqu’à une heure tardive de la nuit en raison des routes glissantes et difficiles d’accès, à l’origine d’un encombrement monstre», a-t-il souligné. L’officier de la protection civile a également rappelé l’accident des trois randonneurs perdus le week end dernier dans la région de Dhaya, sur les hauteurs de la ville de Mouzaia, qui s’est malheureusement soldé par la mort de l’un d’eux, tandis que les deux autres ont été retrouvés. Le cadavre du 3eme randonneur a été retrouvé après plus de 120 heures de recherches, a-t-il précisé. Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de météorologie, des chutes de neige affecteront demain vendredi les reliefs Nord du pays dépassant 900 à 1000 mètres d’altitude et pouvant atteindre des altitudes plus basses de 700 à 800 mètres à partir de samedi. Plusieurs wilayas sont concernées, dont Blida.