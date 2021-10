Les citoyens appelés à retirer leurs cartes d’identité biométriques dans un délai de 180 jours

« En application des dispositions du décret présidentiel n 17-143 du 18/04/2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement, et de l’arrêté ministériel du 20/09/2021 fixant les modalités d’annulation et de destruction de la carte d’identité nationale, la Direction de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de la wilaya d’Alger porte à la connaissance de tous les citoyens ayant déposé une demande de carte d’identité biométrique et qui ne l’ont pas récupérée, qu’ils sont tenus de s’approcher du siège de la commune de leur résidence afin de retirer leurs cartes dans un délai n’excédant pas 180 jours à compter de la date de leur délivrance », souligne le communiqué.

« Dans le cas où ces cartes ne sont pas retirées après l’expiration des délais de leur retrait, il sera procédé, automatiquement, à la prise des mesures nécessaires pour leur annulation », précise la même source.

Les services de la wilaya d’Alger ont également rappelé « l’annulation des cartes nationales d’identité biométriques dans les cas suivants : l’expiration de la période de validité, le changement des informations d’état civil de son titulaire, la perte, le vol ou la dégradation, le décès du titulaire de la carte et son renouvellement pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans ».

A cet effet et afin d’éviter la destruction de ces cartes, « les personnes concernées doivent retirer leurs cartes dans les délais fixés ».