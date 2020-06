<span style='text-decoration: underline;'>En prévision de la levée du confinement</span>:<br><span style='color:red;'>Les commerçants à Aïn El Türck se préparent</span>

L’annonce par les hautes autorités de l’Etat, de la levée graduelle du confinement pour la reprise des activités commerciales dès les jours à venir, a mis du baume dans les cœurs des commerçants à Aïn El Türck, qui ont commencé à se préparer après une longue période de léthargie, marquée surtout pour certains secteurs, par un manque à gagner crucial ayant mis en difficulté l’avenir de nombre de familles de salariés et d’employés du secteur privé.

En effet, depuis quelques jours, les établissements commerciaux fortement frappés par la mesure d’interdiction d’activité en raison de la pandémie, s’affairent, corps et âmes, à réaménager leurs locaux commerciaux en y apportant les retouches nécessaires, notamment en matière de sécurisation des lieux et des clients mais également de leurs employés et ce, conformément aux directives des autorités sanitaires, dont la distanciation et le respect du traçage de circulation intérieure.

Il va sans dire que parmi ces commerces, ce sont les restaurants et les fast-foods, ainsi que les cafés, qui ont le plus subi les conséquences de la mesure d’interdiction pour être restés longtemps fermés, et qui devront se conformer de manière plus stricte, aux mesures de prévention.

Pour beaucoup de commerçants, cette reprise, aussi lente et dure à vivre, sera salutaire, pas uniquement pour leurs activités, mais aussi pour nombre d’employés mis forcément au chômage. Il faut convenir que l’activité économique dans la commune d’Aïn EL Türck, est en grande partie tributaire de la saison estivale, dite haute saison, et lors de laquelle, les commerçants réalisent l’essentiel de leurs chiffres d’affaires. Les « petites mains », que sont ces milliers d’employés recrutés dans le secteur de la restauration, rapide ou autre, ayant souvent à charge des familles entières, ne peuvent eux aussi, que se réjouir de cette levée de confinement.

Karim Bennacef