<span style='text-decoration: underline;'>FACE À LA SURCONSOMMATION DES BOISSONS NON ALCOOLISÉES ET EAUX MINÉRALES</span>:<br><span style='color:red;'>Les commerçants peinent à assurer leur approvisionnement</span>

Le temps caniculaire a inéluctablement fait exploser la vente des boissons non alcoolisées à l’instar des limonades et des jus et autres eaux minérales ou de source, au point où certains commerçants peinent à assurer leur approvisionnement chez leurs fournisseurs grossistes et semi grossistes habituels.

Pour les commerçants revendeurs au détail, c’est un véritable parcours du combattant qu’ils doivent quotidiennement effectuer auprès des fournisseurs de la wilaya d’Oran allant jusqu’à aller explorer au niveau d’autres wilayas de l’Ouest et même de l’Est algérien pour équiper leurs frigos. Malgré la hausse sensible des prix des boissons non alcoolisées et des packs d’eau minérale, la demande des consommateurs en ces mois caniculaires, s’est multipliée par deux, voire par trois fois, afin de faire face aux risques de déshydratation.

Des commerçants détaillants confient pour leur part que l’essentiel de leur chiffre d’affaire provient de la surconsommation des limonades et des jus de toute qualité qui s’arrachent à longueur de journée, même s’ils doivent faire face à des ruptures de stocks qu’ils doivent coute que coute renouveler, au risque de voir une part de marché leur échapper au profit d’un autre.

Ceux dont l’activité commerciale s’est avérée très prolifique en ce temps de surconsommation, ce sont les gérants de supérettes, qui souffrent rarement de rupture de stocks et dont surtout, les prix pratiqués, sont concurrentiels du fait qu’ils sont légèrement moins chers et proposent de nombreuses variétés de boissons gazeuses et de jus. Et même si l’eau reste en général le meilleur produit pour étancher sa soif et éviter les causes de déshydratation du corps, les boissons sucrées et gazeuses sont exclusivement appréciées notamment chez les jeunes pour les apports en calories.

Selon une étude, pour la consommation d’une limonade d’une contenance de 100 ml, l’apport est de 42 kcal. Ce qui reste une potion appréciable pour l’apport en sucre contrairement à l’eau potable ou un sirop, par exemple, selon un nutritionniste.

Par ailleurs, il est vrai que pour les familles qui n’arrivent pas à consacrer un budget conséquent pour l’achat en continu de boissons gazeuses, le recours à l’eau douce des citerniers, demeure une solution palliative pour les besoins hydriques des plus jeunes, gros consommateurs en ce temps des grandes chaleurs, parce que plus dépensiers sur le plan de l’activité physique.

Karim Bennacef