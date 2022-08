<span style='text-decoration: underline;'>CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À TRAVERS LES PLAGES À AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Les conseils de la SDO pour mieux économiser l’énergie</span>

La Direction d’Es Sénia de la société de distribution de l’électricité et de gaz de l’Ouest (SDO) a organisé, ce week-end, une campagne de sensibilisation à travers les plages à Aïn El Turck au profit des vacanciers, afin de les sensibiliser sur la nécessité de faire des économies d’énergie.

Intitulée «Pour un été calme», cette campagne s’inscrit dans «le cadre du programme de sensibilisation se déclinant par des conseils pratiques pour une utilisation économe de l’énergie», indique la chargée de communication de la Direction de la distribution d’Es Sénia de la SDO. Ce programme de sensibilisation a été mené en coordination avec les scouts musulmans et le mouvement associatif. Cette société, qui est une filiale du Groupe Sonelgaz, avait enregistré une consommation record d’énergie dans le Nord du pays le 31 juillet dernier, atteignant 16 666 mégawatts. D’autres équipes de la SDO ont recouru au porte à porte à travers plusieurs communes de la wilaya d’Oran pour donner des conseils à même de lutter contre le gaspillage d’énergie. «Utiliser l’éclairage naturel durant la journée au lieu des lampes, régler d’une manière optimale la climatisation à 25 degrés ou encore éteindre la lumière en quittant une pièce, permet de réduire la facture d’énergie», explique un cadre de la SDO. Ce dernier conseille aussi «d’éteindre les appareils électriques (TV, ordinateurs, etc.) ou les débrancher quand ils ne sont pas utilisés (le mode «veille» est à éviter) et utiliser des lampes LED et des ampoules économiques. » «Utilisez des couvercles sur les casseroles pour qu’elles chauffent plus vite, ne mettez pas vos plats chauds directement dans le réfrigérateur, décongeler régulièrement le congélateur et vérifier l’étanchéité du joint de la porte du frigo», ajoute ce cadre de la SDO. Et ce dernier de poursuivre: «remplissez le lave-linge raisonnablement, ni trop, ni trop peu et éteignez la lumière dans les pièces inoccupées. » Autres gestes écologiques: «Nettoyer les ampoules pleines de poussières, lavez les vitres régulièrement pour laisser passer un maximum de lumière et repousser au maximum le moment d’allumer les lampes le soir». Voici ce qu’il ne faut surtout pas faire: «laisser un ordinateur allumé 24h/24 alors qu’on ne s’en sert que quelques heures par jour, faire bouillir 2 litres d’eau pour se préparer une simple tasse de thé ou encore sortir le matin sans vérifier la maison et retrouver les lumières de la salle de bain encore allumées le soir». Dernier conseil: «Ne laissez jamais les chargeurs d’ordinateurs, de téléphones, etc. sur les prises car ils continuent à consommer de l’électricité».

Imad. T