<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Les constructions illicites comme monnaie d’échange pour un logement</span>

Environ 4 000 constructions illicites sont répertoriées à travers la daïra d’Aïn El Turck, selon un décompte provisoire établi par les services de l’Urbanisme. Ce chiffre peut être aisément revu à la hausse et ce, au vu de l’ampleur de cette transgression ayant pris des proportions démesurées, ces dernières années, dans cette prestigieuse contrée côtière.

Le phénomène des construc tions illicites s’est accaparé des hectares de terre du domaine public, de l’agriculture et du forestier, essaimés à travers le territoire de cette daïra. C’est ainsi que d’immenses parcelles de terrain ont été détournées de leur vocation initiale pour abriter des bidonvilles de plus en plus nombreux et encore beaucoup plus vastes.

En effet, cette ville côtière, qui aspire, ironie du sort, à promouvoir le tourisme, son principal poumon économique, est durement confrontée à l’infraction liée aux constructions illicites et ce, au point d’en être complètement défigurée et ce, sans épargner les kilomètres de ses plages. Nul n’ignore en réalité que, ce phénomène a donné naissance à de véritables réseaux, qui se sont spécialisés dans les transactions de lopins de terre et de masures au sein de ces bidonvilles. Selon des sources concordantes, un lot de terrain est proposé à partir de 50 millions de centimes alors qu’une baraque est cédée à partir du triple voire plus dans les bidonvilles de cette daïra. Avec le temps et à la faveur d’une flagrante indifférence, voire une certaine complaisance des uns et des autres de véritables îlots de masures ont foisonné un peu partout et continuent à s’étendre insidieusement au fil des jours dans cette région. Ce malheureux constat s’additionne malheureusement aussi avec les bidonvilles répertoriés à l’intérieur du tissu urbain de ces communes. L’infraction relative au branchement illicite sur le réseau de l’électricité et celui de l’AEP par les occupants de ces masures, est devenue courante avec le temps et ce, avec tous les désagréments et autres graves dangers encourus. Les décharges sauvages, qui ont fait leur apparition autour de ces répugnants regroupements de baraques, résultant des amas d’ordures ménagères, déposés par leurs occupants, ajoutent exécrablement une piètre touche supplémentaire à ce sordide. En réalité, c’est un secret de polichinelle pour tout un chacun, le fait que des familles venues de différentes contrées du pays, espèrent composter un ticket, qui leur ouvre le supposé droit de figurer sur la liste des bénéficiaires de logements sociaux ou de ceux de la résorption de l’habitat précaire, RHP. Selon des sources concordantes, les membres des réseaux cités plus haut, font miroiter en effet sournoisement ce prétendu avantage dans le but évident de convaincre leurs potentielles victimes à acheter une baraque ou une parcelle de terre dans ces bidonvilles. Ce trafic semble avoir encore de beaux jours devant lui, en se référant à la prolifération vertigineuse des îlots de constructions illicites. Le triste constat, une ostentation criarde du morbide, est édifiant dans les localités de St Roch, Paradis Plage, Claire Fontaine et même en plein coeur de la commune d’Aïn El Turck, sur une superficie qui abritait les ex-galeries, mitoyenne à la cité des 350 logements sociaux ou encore dans le village Fillaoucène, communément appelé El Qaria, sur le territoire de la commune de Bousfer, où une rivière (oued namousse) a été carrément obstruée par des masures au détriment de la culture maraîchère ou encore dans le bourg Ouadite, dans cette même municipalité, à El Ançor et à Mers El Kébir. Il importe de signaler aussi que même les biens communaux essaimés à travers cette daïra n’ont pas été épargnés par ce phénomène. « Ces constructions illicites sont devenues avec le temps une véritable monnaie d’échange pour un logement. Certains bénéficiaires des logements sociaux les cèdent aussitôt après les avoir acquis alors que d’autres, encore plus nombreux, les proposent pour une souslocation » a fait remarquer un retraité de la commune d’Aïn El Turck. Des déclarations encore plus lourdes de sens ont été formulées par des personnes bien au fait de ce volet sensible par des habitants de Bousfer au sujet d’un hideux regroupement de baraques qui s’est installé tout prés du cimetière européen, juste en face de la base aérienne Gasmi, mitoyen à une assiette où a été réalisée prés de quatre années plus tôt, une cité de logements de formule Lpl destinée aux victimes du terrorisme. Nos interlocuteurs dénoncent aussi l’installation d’un autre bidonville, en contrebas de la cité des 72 logements sociaux participatifs, LSP, au lieudit Ouadite, dans cette même commune de Bousfer. Ce regroupement d’environ une centaine de masures, construites avec du parpaing et de la tôle ondulée, a commencé à s’étendre insidieusement vers une vallée, à l’orée d’une zone montagneuse et boisée, traversée par un ru desséché. « Au départ, j’ai eu à compter une vingtaine de constructions illicites, lors d’une sortie d’oxygénation avec mes enfants dans cette zone. Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine de baraques qui constitue cet infect bidonville » a affirmé avec amertume un locataire de la cité des 72 logements LSP, abordé à ce propos. Il importe noter que l’ironie du sort veut que ce soit la zone d’expansion touristique, ZET, englobant le village de Cap Falcon, la localité de la Madrague et les Coralès, qui est la plus touchée par la bidonvilisation et ce, avec l’installation de plusieurs regroupements de masures hideuses, qui enlaidissent le paysage. Ce déplorable constat, qui suscite l’ire et la consternation des riverains, s’est imposé au fil des jours dans les paysages de cette côte à la faveur de l’incivilité, parente proche de l’insouciance. Notons dans cette optique que, les éléments des brigades de la police de la protection de l’Urbanisme et de l’environnement, PUPE, au même titre que ceux de la gendarmerie nationale, ont opéré chacun dans sa compétence territoriale et à maintes reprises ces dernières années, des interventions sur pratiquement toutes les plages et ce, pour annihiler des tentatives de constructions ou d’extensions illicites en interpellant les auteurs. Des procès verbaux ont été dressés et les responsables concernés ont été saisis à ce sujet. Il est utile de signaler également que même les biens communaux essaimés à travers cette daïra n’ont pas été épargnés par ce phénomène. L’exemple le plus vivant réside dans la récupération, un peu plus de huit années auparavant, de l’ex-camping de la localité de Claire Fontaine, sis dans le chef-lieu, où un véritable bidonville y avait été installé. En effet, 47 familles y avaient élu domicile dans des baraques, qu’elles ont construites à l’intérieur de ce lieu, transformé par la suite en jardin public, au grand bonheur des riverains, plus particulièrement les enfants. Les indus occupants de cet ex-camping de toile ont été, rappelons-le, relogés en 2012 dans la cité des 190 logements sociaux, sise sur les auteurs de la localité de Bouiseville, qui venait d’être réceptionnée à l’époque.

Rachid Boutlélis