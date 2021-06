<span style='text-decoration: underline;'>Le président a reçu, hier, le président du MSP et le SG du RND</span>:<br><span style='color:red;'>Les consultations vont bon train</span>

En avançant dans les consultations, le président Tebboune compile les observations des groupes arrivés en tête des élections législatives, dont il reste encore deux autres membres potentiels de la majorité présidentielle que sont le Front El Moustakbel et mouvement EL Bina.

Après le secrétaire général du FLN et des représentants des indépendants, avant-hier, le président de la République a reçu, hier, les leaders du MSP et du RND. C’est le même format qui a prévalu à ces deux dernières rencontres. Le président du MSP et le secrétaire général du RND étaient accompagnés de leurs proches collaborateurs.

Du côté de la présidence de la République, on notera, comme pour avant-hier, la présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires.

C’est dire que les consultations n’ont pas pour seul objectif un simple échanges d’impression, mais tendent plutôt à aller au fond des choses en ouvrant les perspectives du débat à des cadres politiques des partis destinés à construire la majorité parlementaire ou à s’y opposer, à moins que le choix définitif ne soit porté sur un gouvernement d’union nationale. Il y a lieu de rappeler que cette dernière option n’a pas germé dans la tête de Abou Fdhl Baadji qui a clairement réclamé la majorité dans la composante de la prochaine équipe gouvernementale. Hier, par contre, les invités du président de la République étant classée 3e et 4e dans l’ordre de présence au sein de l’APN ne diraient pas nom à une très large coalition partisane qui mettrait tous les tenants du pouvoir exécutif sur la même ligne.

En attendant, c’est le deuxième jour seulement du processus engagé par le chef de l’Etat. «Dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du Gouvernement, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu M. Abdrezzak Makri, président du MSP à la tête d’une délégation de dirigeants du parti, et M. Tayeb Zitouni, SG du RND accompagné de membres du Bureau national du parti», souligne un communique de la présidence de la République qui a sanctionné les deux audiences accordées par Abdelmadjid Tebboune aux deux chefs de partis et les délégations qui les accompagnaient.

En avançant dans les consultations, le président Tebboune compile les observations des groupes arrivés en tête des élections législatives, dont il reste encore deux autres membres potentiels de la majorité présidentielle que sont le Front El Moustakbel et mouvement EL Bina, dirigés respectivement par Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina. Ces deux personnages de la nouvelle scène politique nationale ont certainement hâte d’exposer leurs points de vu sur ce que devra être une coalition gouvernementale.

Cette première étape devra être suivie par une autre plus précise, voir plus technique où les discussions porteront sur l’homme ou la femme qui conduira le futur gouvernement. Ce ne sera pas aisé, puisqu’on parle d’un gouvernement politique, dont la posture sera déterminante dans la gestion des affaires de l’Etat.

Nadera Belkacemi