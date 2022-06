<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Les conteneurs à l’export en hausse de 18% durant le 1er trimestre 2022</span>

Le nombre de conteneurs pleins à l’export au port d’Alger a enregistré une hausse «remarquable» de 18% lors du premier trimestre de l’année en cours comparativement à la même période de l’exercice précédent.

Cette augmentation dénote la «rigueur dans l’application des mesures de facilitation mises en place en faveur des exportateurs», selon les données publiées dans le dernier numéro de la revue de l’Entreprise du Port d’Alger (Epal), précisant qu’une hausse du taux de conteneurisation a été, également, relevée au cours des trois premiers mois de 2022, passant à 90%, contre 87% durant le 1er trimestre de 2021.

Les rendements portuaires de l’Epal, de janvier à mars 2022, avec une «baisse» de la durée d’attente moyenne des navires en rade, par rapport à la même période de l’année précédente, passant de 1,28 jour en 2021 à 0,87 jour en 2022, a précisé le même bilan. Idem pour le séjour moyen à quai des navires traités par l’Epal qui a reculé de 3,91 jours au 1er trimestre 2021 à 3,71 jours à la même période de l’année en cours. Quant à lui, le tonnage de la jauge brute des navires opérant en entrée a gagné 2,1%, passant de 4,1 millions de tonneaux au 1er trimestre 2021 à 4,2 millions de tonneaux au 1er trimestre 2022, soit un objectif réalisé à 98% sachant, que l’Epal prévoyait 4,3 millions de tonneaux durant cette période de l’année en cours.

Concernant le trafic passagers «prévu pour cette même période de 2022 à 70.000 passagers et 31.000 auto-passagers, il a été réalisé respectivement à 89,91% pour une réalisation de 62.939 passagers et 90,36% pour 28.011 auto-passagers, précise la revue de l’Epal. En effet, 329 navires, dont 293 opérants ont accosté au port d’Alger entre janvier et fin mars 2022, soit 86% de l’objectif fixé. Aussi, l’objectif fixé pour le trafic global marchandises à 2,3 millions de tonnes pour le 1er trimestre 2022, a été réalisé à hauteur de 84%, pour atteindre 19 millions de tonnes, marquant un recul de -17,92% en comparaison avec la réalisation de la même période de l’année 2021.Cette baisse est induite essentiellement par «le décroissement du trafic des produits agricoles, conteneurs et des hydrocarbures», explique l’Epal.

S’agissant du trafic conteneurs traités par l’Epal, un nombre de 61.220 équivalent vingt pieds (EVP) a été réceptionné durant le 1er trimestre 2022 pour une prévision de 76.500 EVP, avec un objectif atteint à 80%. Ce type de trafic a accusé une diminution de -24% comparé à la même période de l’année 2021, «à cause de la crise sanitaire et la restriction des importations au niveau national», justifie l’entreprise portuaire. A ce titre, le nombre de conteneurs pleins (débarqués et embarqués) a atteint pour sa part 34.131 EVP donnant lieu à une diminution de -18,47% comparée au même trimestre 2021.

Noreddine Oumessaoud