<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Les corps sans vie de deux enfants repêchés dans un lac à Tizi</span>

Les éléments de la protection civile de la wilaya de Mascara ont repêché, dans la nuit du vendredi à samedi, les corps sans vie de deux enfants dans un petit lac au village de Senaïssa, commune de Tizi, morts par noyade dans des conditions encore inconnues, a-t-on appris samedi de la direction de la protection civile de la wilaya.

Selon le chargé d’information à la protection civile dans la wilaya de Mascara, le lieutenant Tahar Mehenni, les éléments de la protection civile ont été saisis de la disparition de deux enfants âgés de 14 et 15 ans du village de Senaïssa, commune de Tizi, et une équipe d’intervention a été mobilisée, accompagnée d’une équipe de plongée, pour effectuer les recherches. Les corps des deux victimes ont été retrouvés dans un oued sec dans lequel se trouve un bassin d’eau, et ont été repêchés par l’équipe de plongée de l’unité principale de la protection civile de la ville de Mascara et transférés à la morgue à l’hôpital «Meslem Tayeb» de Mascara. Le wali, Abdelkhalek Sayouda, accompagné des autorités de sécurité, a pris part à une partie de l’opération de recherche et de sauvetage menée par les services de la protection civile sur le site. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.