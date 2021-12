<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz</span>:<br><span style='color:red;'>Les créances en baisse à 178 milliards de dinars</span>

Le niveau des créances de Sonelgaz a enregistré une baisse, passant de 200 milliards fin 2020 à 178 milliards de dinars actuellement.

En effet, lors d’un point de presse tenu hier en marge d’une rencontre réunissant les managers des sociétés métiers du groupe, le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras a fait savoir que les créances de Sonelgaz ont baissé après avoir triplé atteignant en 2020 un pic historique de 200 milliards de dinars tandis qu’elles se situaient à près de 60 milliards de dinars avant la pandémie de Covid-19. «Il était inconcevable de priver les citoyens d’énergie électrique pendant le confinement, mais cela a eu un impact sur les finances du groupe», a-t-il rappelé, citant les orientations des hautes autorités du pays pour ne pas priver les citoyens d’électricité pendant la période du confinement.

Le PDG de Sonelgaz a également estimé que le recouvrement des créances du groupe se fera graduellement, «ce qui prendra du temps». Il a évoqué la possibilité de rééchelonnements de créances tout en prenant en compte «la vulnérabilité des foyers modestes». De plus, il a souligné l’intérêt du retour à des niveaux acceptables de créances pour que l’entité publique puisse assurer ses charges d’exploitation et ses dépenses d’investissement.

Il est à rappeler qu’en début de l’année en cours, les créances de Sonelgaz sont passées de 65 milliards Da à 150 milliards de dinars, et ce, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, il a été question de lancer une campagne de sensibilisation afin que le groupe puisse recouvrer ses créances accumulées auprès de ses clients domestiques, industriels et administrateurs.

La crise sanitaire, soulignons-le, a eu un impact sur la consommation de l’électricité. Selon le même responsable, une baisse de 3% de la consommation d’électricité en 2020 a été enregistrée, en raison de la baisse de l’activité économique.

Noreddine O