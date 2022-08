<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène </span>:<br><span style='color:red;'>Les crèmeries et les fast-foods dans le viseur</span>

La saison des fortes chaleurs est une période propice pour les intoxications alimentaires notamment en cas de non-respect des mesures d’hygiène et de conservation. La commission de la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement a multiplié les sorties d’inspection sur le terrain. Des sorties qui ont ciblé les crèmeries et les fast-foods.

Dans ce cadre, des agents de la commission accompagnés des inspecteurs de la direction du commerce, la vétérinaire de la DSA et l’association de protection des consommateurs ont inspecté 3 magasins. Il s’agit d’une crêperie et d’un fast-food à la délégation communale Hammou Boutlelis ainsi qu’une pizzeria dans le quartier des Castors. Dans le premier magasin, des dépassements ont été relevés comme l’absence d’hygiène et le non-respect de la chaîne du froid, et l’utilisation de produits périmés. Dans le magasin, les agents communaux ont constaté l’absence de l’aération, le non -respect des conditions de préservation de la viande hachée. Pour le magasin, les contraventions du non-respect des conditions d’hygiène ont été soulevées, et celles de la conservation. Suite à cette sortie, une quantité de 20 Kg de viande blanche et haché impropre à la consommation ont été détruites, ainsi que des produits périmés. Des procédures légales et administratives ont été prises contre les contrevenants.

Il est à rappeler que s’il y’a un commerce qui enregistre un grand succès durant la saison estivale c’est bien celui des glaces. En effet, à Oran, les crémeries sont prises d’assaut par les clients notamment durant les soirées. Du Front de Mer, en passant par Es-Seddekia et Dar El Beida, ces commerces enregistrent un véritable boom à Oran. Avec les différents goûts et qualités, ces crémeries tentent d’attirer le maximum de clients et augmenter leur recette quotidienne comme leur activité est saisonnière. Il y’a d’autres crémières où il faut attendre son tour longtemps à cause du rush des clients comme ce fut le cas dans une crémerie située en face du siège de police de la daïra de Bir El Djir. Sur le boulevard du Front de mer, les crémeries sont les lieux les plus prisés par les visiteurs de la ville.

Fethi Mohamed