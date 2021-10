<span style='text-decoration: underline;'>Le président de l’APN, Ibrahim Boughali</span>:<br><span style='color:red;'>«Les crimes contre l’humanité et les génocides sont imprescriptibles»</span>

Dans le cadre des célébrations commémoratives de la Journée de l’émigration (17 octobre 1961), l’Assemblée populaire nationale (APN), a organisé, hier, une conférence intitulée «Le fleuve encore ensanglanté aux yeux des Algériens».

Le président de l’APN, Ibrahim Boughali, a évoqué, à l’ouverture des travaux de la conférence, les crimes commis par le colonisateur français. Il a indiqué que les crimes contre l’humanité, tout comme les génocides et la torture sont imprescriptibles et ne sauraient être occultés par les tergiversations, le mensonge et l’imposture. «Les crimes contre l’humanité et les génocides, la torture, la déportation et les déplacements forcés ne sauraient être imprescriptibles, ni occultés par les tergiversations, le mensonge et l’imposture, encore moins par des déclarations irresponsables qui dénigrent l’histoire pour tromper, désinformer et aliéner la vérité et les faits historiques avérés et connus de tous», a-t-il précisé. M. Boughali a rappelé la vraie nature du colonisateur «destructeur sanguinaire, est un mauvais élève qui se plaît à rabâcher, fastidieusement, les mêmes leçons mal apprises, en faisant l’éloge d’actes +abjects et indignes+ et en contestant l’histoire connue de tous».

À propos de l’histoire de l’Algérie, M. Boughali a affirmé que celle-ci «qui remonte à des civilisations très anciennes, a été écrite avec du sang béni», affirmant que «l’heure n’est plus à la désinformation, ni au déni». M. Boughali a mis en avant la souveraineté de l’Algérie, qui «est aujourd’hui maîtresse de toutes ses décisions, sous la sage direction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, forte de son peuple héroïque et de sa vaillante armée qui la prémunit contre tous les complots».

Le président de l’APN a rappelé les propositions du chef de l’Etat en ce qui concerne les questions de la Mémoire et de l’Histoire nationales.Il a affirmé que le Président Tebboune était «clair lorsqu’il a affiché la position vis-à-vis des questions historiques qui ne sauraient faire l’objet d’un quelconque marchandage ou compromissions», a-t-il estimé.

M. Boughali a affirmé que «l’Algérie souveraine qui est attachée aux relations amicales et respectueuse du bon voisinage, de l’édification de passerelles de coopération et des intérêts communs, est la même Algérie intransigeante quant à l’exigence de réciprocité et de précision dans la qualification des faits». Le président de l’APN a salué, à la même occasion, l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), «qui a donné les plus sublimes exemples en matière de défense de la Patrie et de la préservation des fondements de la Nation».

Les événements du 17 octobre 1961 ont mis à nu la barbarie du colonisateur

Évoquant les événements sanglants du 17 octobre 1961, M. Boughali a affirmé que cette répression sanglante a mis à nu la barbarie du colonisateur. «Les événements du 17 octobre 1961 ont «mis à nu la barbarie du colonisateur qui a opposé la violence et la brutalité à des manifestants pacifiques», a déclaré le président de l’APN.

Pour l’orateur, ces événements constituent un affront de plus pour le colonisateur en ce qu’ils ont mis à nu sa barbarie et la violence et la brutalité qu’il a opposées aux pacifistes sans défense sortis manifester contre les lois iniques privatives de liberté et de dignité. «Les manifestants sont sortis pour dénoncer le couvre-feu discriminatoire qui leur a été imposé, appeler à la liberté et rejeter l’esclavage et l’oppression», a-t-il rappelé. Le président de l’APN a souligné que ces manifestants ont «prouvé au monde que la conscience de la nation ne meurt pas». Il a affirmé que pour le peuple algérien, ces événements sont une autre étape de sa longue lutte héroïque contre l’occupation française abjecte.

Pour M. Boughali, les héros de ces événements sont «nos enfants qui ont fait parvenir la voix de la glorieuse révolution jusqu’en France», ce qui a permis au monde d’être témoin de «la détermination inébranlable des Algériens épris de liberté et de dignité que ni le massacre ni l’arrestation de milliers de leurs frères n’ont fait plier, et ce, malgré le black-out médiatique et le déni des plaintes des proches des disparus» dans ces manifestations. «Les partisans du colonialisme n’ont qu’à lire les témoignages des occidentaux qui décrivent le summum de la barbarie», a-t-il indiqué, citant «les historiens britanniques (Jim House) et (Neil MacMaster) qui ont qualifié dans +Les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire+, les massacres commis à l’encontre des Algériens, de la plus grande répression d’une manifestation en Europe occidentale de l’époque moderne». Le Président de l’APN a affirmé que les propos de la rescapée française (Monique Hervo) qui a affirmé avoir vu «comment la police française a ouvert le feu sur les Algériens et jeté leurs corps dans la Seine». Il a évoqué aussi le témoignage de Said Bektache qui a assuré que les manifestations «se sont transformées en massacres. Au cours de la nuit du 17 octobre 1961, les forces de la police française ont attaqué les manifestants à balles réelles et avec des matraques avant de les jeter enchaînés dans la Seine».

À signaler, enfin, que le Président de l’APN, au terme de son allocution, a souligné que «la colonisation est le visage hideux et l’image abjecte qui défigure l’Humanité», soulignant la nécessité de «reconnaître les crimes et méfaits du colonialisme, dont les séquelles demeurent perceptibles à ce jour dans certaines régions du Sud».

Samir Hamiche