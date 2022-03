<span style='text-decoration: underline;'>Message du président de la République à l’occasion du 19 mars</span>:<br><span style='color:red;'>«Les crimes odieux du colonialisme ne sauraient s’éteindre par la prescription»</span>

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message, à l’occasion de la célébration de la Fête de la victoire le 19 mars, où il a rappelé la longue lutte et les grands sacrifices du peuple algérien, déclarant: «Nous célébrons demain ( aujourd’hui 19 mars – NDLR) le 60e anniversaire d’une journée nationale historique consacré par les sacrifices du peuple algérien et de nos innombrables valeureux martyrs en tant que symbole de la victoire et de la libération du joug colonial abject…L’annonce du cessez-le-feu après les négociations d’Evian, fut une victoire et avait sonné le glas de l’injustice et de la barbarie de l’agresseur bercé par l’illusion de déformer notre identité et d’effacer notre civilisation, notre culture et notre patrimoine mais c’était sans compter sur la volonté d’un peuple libre et déterminé à rester libre et authentique.. Cette halte historique dans le parcours glorieux de la nation n’aurait pas eu autant d’écho à travers le monde s’il elle n’avait pas été le couronnement d’une révolution glorieuse et la résultante inéluctable d’innombrables et amères sacrifices qui se sont succédés depuis l’invasion coloniale de notre patrie, à travers des résistances populaires épiques gravées dans les annales de la mémoire et de l’histoire. La fidélité au message des Chouhada, l’amour de la patrie et la volonté de construire et de développer le pays sont autant de valeurs qu’elle véhicule et qui constituent une source d’inspiration pour les générations d’aujourd’hui et celles à venir. En cette journée mémorable, prélude de la victoire, le peuple algérien y a puisé force et détermination pour affronter l’impact et les effets d’une destruction d’une grande ampleur, une destruction massive violente qui témoigne des crimes odieux du colonialisme et qui ne sauraient tomber dans l’oubli ni s’éteindre par la prescription. Un traitement responsable, intègre et impartial du dossier de la Mémoire et de l’Histoire, dans un climat de franchise et de confiance, est incontournable. A cet égard, je souligne encore une fois que cette question demeurera au centre de nos préoccupations … Nous poursuivrons sans relâche et sans compromis le parachèvement de nos démarches, en insistant sur le droit de notre pays à récupérer les archives, à connaître le sort des disparus durant la Glorieuse guerre de libération et à indemniser les victimes des essais nucléaires et autres questions liées à ce dossier…par fidélité au message de nos valeureux Chouhada.»

Le président de la République a poursuivi que«La célébration de cet événement historique ainsi que d’autres fêtes nationales nous rappelle à la mémoire les sacrifices des vaillants héros de la Révolution qui se sont empressés de rejoindre le combat dans les maquis, à travers les broussailles et les Oueds.. Ils ont souffert et enduré, fièrement et bravement, les affres du parcours vers la liberté et la dignité. Fidèles au legs historique de leurs prédécesseurs, les Algériennes et Algériens ont jeté des bases solides sur lesquelles repose aujourd’hui l’Etat-nation indépendant qui a résisté et triomphé grâce à la Révolution de Novembre, face aux épreuves et aux souffrances. Conscient des mutations profondes sur les plans régional et international, l’État oeuvre en toute sécurité, à préserver la place et la position de l’Algérie dans un contexte mondial marqué par des perturbations et des bouleversements et dans un monde qui ne sera plus régi à l’avenir par les mêmes règles qui ont commandé, des décennies durant, les relations internationales, ni par les mêmes équilibres politiques et économiques mondiaux. Alors que nous vivons aujourd’hui, en cette conjoncture particulière et complexe, à l’instar des pays du monde, des mutations décisives sur les plans régional et international, nous tenons à affirmer que notre aspiration à bâtir une Algérie prospère nous impose de réhabiliter la valeur de l’effort et du travail, de veiller au renforcement de notre sécurité nationale dans toutes ses dimensions face à tout imprévu ou urgence, de veiller à l’unité de nos rangs, de conjuguer nos efforts et de renforcer le sens du devoir national, et d’assumer pleinement nos responsabilités, dans les différents secteurs et à tous les niveaux, envers notre nation et notre patrie. Enfin, nous nous inclinons, à l’occasion de la Fête de la Victoire, devant la mémoire des nos vaillants Chouhada, et réaffirmons notre engagement à rester fidèles à leurs sacrifices, tout en rendant hommage à leurs compagnons Moudjahidine à qui nous souhaitons une longue vie.», a conclu le chef de l’État.

Nabil.G