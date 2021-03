<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les dates de livraison des nouvelles infrastructures fixées</span>

Les dates de réception des nouveaux sites sportifs réalisés en prévision des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022 ont été fixées, a annoncé mardi le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, précisant que l’opération sera achevée fin septembre 2021.

Au cours d’une visite d’inspection des chantiers d’équipements sportifs, M. Khaldi, qui était accompagné par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri, du président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, ainsi que du wali d’Oran, Messaoud Djari, a indiqué que le stade de football de 40.000 places sera réceptionné le 31 mars en cours.

Quant à la piste d’athlétisme de ce stade, relevant du complexe sportif de Bir El Djir, des engagements ont été pris pour qu’elle soit livrée le 31 mai prochain, soit avant le déroulement, dans ce site, du championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors) programmé du 1 au 5 juin. Lors de sa visite d’inspection des différents chantiers du complexe sportif, le ministre a donné des «instructions fermes» pour la réception, le 31 septembre prochain, de ses deux autres équipements, à savoir la salle omnisports (6.000 places) et le centre nautique composé de trois piscines.

S’agissant du village méditerranéen dont la capacité d’accueil est de 4.200 lits, les responsables de l’entreprise réalisatrice se sont engagés à le livrer le 30 juin prochain. Par ailleurs, pas moins de 17 infrastructures sportives ont bénéficié d’opérations de mise à niveau à l’occasion des JM, dont le complexe de tennis de hai «Es-salam» (ex Saint Hubert), le centre équestre d’Es-Senia et le Palais des sports «Hamou Boutlelis» d’Oran, qui ont constitué les autres étapes de la visite du ministre.

A cet égard, des instructions ont été données par Sid Ali Khaldi qui s’est dit «très satisfait par la cadence des travaux» à l’effet de mettre en service ces installations immédiatement après leur livraison, notamment pour abriter le championnat arabe de handball en octobre 2021 que va organiser l’ES Arzew.

Avant de se rendre sur les lieux de ces sites, M. Khaldi a présidé, au siège de la wilaya, la 3e réunion du Conseil exécutif du Comité d’organisation des JM, au cours de laquelle les responsables des 12 commissions relevant du comité d’organisati6on ont présenté des exposés sur l’état d’avancement des préparatifs, chacun dans son domaine.

A ce titre, le ministre a fait savoir, dans une déclaration à la presse, qu’une nouvelle impulsion a été imprimée au Comité d’organisation, notamment à travers le règlement définitif du problème des indemnités des personnels des Jeux, l’évaluation mensuelle par le ministère des travaux des commissions spécialisées, la tenue de la réunion du Comité d’Organisation regroupant 13 départements ministériels et quatre autorités publiques et la réunion des commissions spécialisées avec les 22 fédérations sportives concernées par les Jeux.

A cet égard, a précisé le M. Khaldi , «ces instructions ont été données à la direction générale des jeux à l’effet de redoubler d’efforts pour respecter les délais, notamment en ce qui concerne la livraison des cahiers des charges et le lancement des procédures subséquentes dans les délais impartis, le renforcement des commissions par les ressources humaines nécessaires, l’implication des jeunes et de la société civile d’Oran et de l’ensemble du pays dans l’organisation des Jeux, notamment à travers la participation de 10.000 jeunes volontaires.

La 19e édition des JM, prévue initialement pour l’été 2021, a été reportée à 2022 à cause de la crise sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19. Elle aura lieu du 25 juin au 5 juillet.