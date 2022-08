Les déchets ménagers: Un fléau irréductible?

« Que ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas fournir plus d’efforts pour garantir la salubrité publique de la ville d’Oran nous le disent clairement afin qu’on les remplace par des opérateurs plus performants». Cette déclaration du wali d’Oran à propos de l’état de lieux de l’hygiène publique reflète bien la complexité de ce dossier coincé depuis longtemps dans des anomalies, des carences et des paradoxes de gestion inextricables. Commentant cette information, les mauvaises langues locales soulignent avec ironie que c’est justement «ceux qui ne veulent pas travailler avec sérieux et honnêteté» qui font tout pour assurer la continuité du vieux système de gestion locale basé sur l’incompétence, le laxisme et la prédation.

Parfois même les dérives et le laisser-aller prennent les contours de véritables opérations de sabotage encouragées par des sphères mafieuses qui ne peuvent survivre que dans l’anarchie et le chaos. Il est vrai que pour certains collecteurs privés de déchets ménagers, la colère et la contestation peuvent s’expliquer par les retards de paiements des prestations réalisées pour le compte d’une APC défaillante sur tous les plans. On sait par ailleurs que souvent, les mini-entreprises de collecte d’ordures ménagères créées ces dernières années à travers les procédures d’aide à l’emploi des jeunes ne sont en réalité que des «opportunités de gain facile» saisies par certains acteurs véreux installés aux rouages de l’administration locale. On sait que la question du ramassage des ordures ménagères reste posée à la commune d’Oran depuis des décennies, sans que les responsables successifs et élus locaux concernés ne soient en mesure d’apporter des solutions fiables et durables.

Au fil des ans, des études ont été annoncées et réalisées, des plans ont été arrêtés, modifiés, remplacés, parfois rejetés puis repris dans l’espoir de voir enfin la ville retrouver une propreté urbaine élémentaire. De temps à autres d’importants moyens matériels et humains sont annoncés et mis en place pour venir à bout de la saleté à travers les rues et les quartiers.

A l’image de cette entreprise «EPIC Oran-Propreté» créée il y a quelques années par la wilaya. Et de ces contrats de concession de la mission de nettoiement accordés à «de jeunes chômeurs» venant de créer une entreprise privée de ramassage des déchets. On se souvient de tous ces anciens walis qui exprimaient leur colère et leur détermination à agir avec tous les moyens humains et matériels pour stopper le fléau de la saleté. Mais entre un volume en hausse exponentielle des déchets ménagers produits par la ville, des procédures de collecte défaillantes, des moyens de traitement inadaptés et des mentalités peu versées aux vertus de la citoyenneté responsable, la question de l’hygiène publique à Oran, aura encore de longs et beaux jours devant elle.

Par S.Benali