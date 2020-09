L’Algérie est-elle réellement sortie de la zone rouge ? Elle est certes hors d’atteinte des effets pervers de certains discours complotistes, mais cela amène-t-il à affirmer que l’explosion sociale est exclue ? Le plan d’action du gouvernement Djerad est fortement teinté de mesures sociales destinées à améliorer les conditions de vie des citoyens et va jusqu’au détail des zones d’ombre où sévissent justement les ingrédients des explosions sociales, mais cela suffirait-il à convaincre les Algériens de la volonté d’assurer une justice sociale à tous les «étages» de la maison Algérie ? La réponse est sans doute dans les statistiques qui rapportent une baisse des mouvements sociaux en 2020. Autrement dit, les Algériens manifestent de moins en moins. Doit-on pour autant tirer une conclusion et dire que la colère citoyenne est en baisse, donc forcément la satisfaction est en hausse, ou est-ce le contexte sanitaire qui prend le dessus sur les revendications sociales?

Toutes ces interrogations sont légitimes. Le père de famille qui a vécu les évènements d’octobre 1988 se les pose. Et il a raison de s’interroger sur son présent, puisque contrairement à ce que peuvent dire les officiels de l’état de satisfaction des revendications de la rue, il est clair qu’ils sont sérieusement interpellés pour s’occuper de la lutte contre la corruption. Peut-on dire à ce propos que les grands procès qui se déroulent présentement sont autant de réponses de l’Etat sur sa volonté d’en finir avec ce phénomène ? La réponse pourrait être positive, même si le citoyen veut aussi qu’on se penche avec le même sérieux sur la petite corruption et son corollaire, la bureaucratie. En effet, cette plaie qui ronge bon nombre d’administrations continuera d’agiter le corps social tant que l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la combattre. Et le combat qu’attend le citoyen ne doit pas s’arrêter aux discours. Le gouvernement préconise une batterie de mesures, dont la numérisation de cette administration. Mais ce qu’attend le citoyen c’est que soient rendus visibles les efforts de l’Etat, que les petits bureaucrates et les petits corrompus aient vraiment peur !

Le tableau est on ne peut plus clair et les propos rassurants de nos officiels, les programmes de logement, les subventions des produits alimentaires de base et la gestion «démocratique» des foules, ont fait éviter un chaos social, mais ne sont pas la solution finale. Tant que l’Etat n’agit pas frontalement contre la petite corruption et la bureaucratie, les Algériens continueront à grogner…

Par Nabil G