<span style='text-decoration: underline;'>Chanegriha préside une réunion de travail avec les cadres du MDN</span>:<br><span style='color:red;'>«Les défis rencontrés nous appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de l’Algérie»</span>

Le chef d’état-major de l’ANP, a présidé, hier, une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale. Consacrée à l’évaluation de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il appartient à l’ANP de relever «à court et moyen termes», la rencontre s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère, les Commandants de Forces, les chefs des Départements, le Contrôleur général de l’Armée, les Directeurs et chefs de Services centraux du MDN et de l’Etat-Major de l’ANP. Le chef d’état-major a prononcé, à l’occasion, une allocution où il a fait, notamment état de l’intérêt qu’il a toujours accordé à «ancrer les repères dans les esprits des responsables et commandants d’unités, lors des différentes visites sur le terrain». Le premier responsable de l’institution militaire qui a visité les différents commandements de forces et des régions militaires, a mis en évidence dans son allocution la «vision globale qu’il appartient à tout un chacun de se conformer à son esprit, d’en assimiler les idées et de s’engager entièrement à ses objectifs, afin de réaliser tous nos espoirs et attentes légitimes pour la construction d’une Armée forte, moderne et développée», a-t-il insisté. Et de souligner que cette même armée «sera à la hauteur de la réputation de l’Algérie nouvelle, capable de relever tous les défis et remporter les enjeux du 21ème siècle. Une armée fière de son passé et qui marche avec constance vers un avenir prometteur».

Le général de corps d’armée n’a pas manqué d’exprimer son souci «à tenir cette rencontre qui me réunit avec vous en tant que cadres et responsables, en service au niveau des Commandements de Forces et des différentes structures et organes centraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’ANP, afin d’effectuer une évaluation objective de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il nous appartient de relever à moyen et court termes». Des défis et pas des moindres au regard de la situation régionale, caractérisée par une inquiétante instabilité. A ce propos, justement, Saïd Chanegriha a affirmé que «les défis rencontrés nous appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de l’Algérie et qu’il est convaincu que l’ANP, au regard de sa longue expérience, est capable de préserver le legs et d’être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investi en elle». Une mission historique dont les soldats et officiers de l’ANP ont parfaitement conscience. Et le chef d’état-major ne s’y trompe pas. En s’adressant aux cadres du MDN, il dira à propos de ces défis qu’ils sont «énormes et dangereux» et «requièrent que nous nous hissions à la hauteur de la grandeur de l’Algérie. Notre pays a été destiné, dans le temps, et est destiné encore à faire face aux défis et les relever, quels qu’en soient les sacrifices», a-t-il mis en exergue. Le chef d’état-major s’est dit convaincu que «l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui a acquis des expériences durant son combat acharné contre le terrorisme barbare, des durs enseignements et de son adaptation positive aux évolutions scientifiques et technologiques, est capable de préserver le legs et d’être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investi en elle». L’ANP connaît très bien sa mission dans la sécurité de la nation.

Nadera Belkacemi