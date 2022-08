<span style='text-decoration: underline;'>PROJETS DÉPASSANT 10 MILLIONS DINARS</span>:<br><span style='color:red;'>Les demandeurs appelés à se présenter aux agences de l’ANADE</span>

Le Directeur général de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), ex-Ansej, a invité les porteurs de projets ayant choisi la formule de financement participatif, à se présenter, avec leurs partenaires, le jour de la validation de l’inscription électronique, pour accomplir toutes les démarches au niveau de l’agence.

En effet, dans un post sur sa page Facebook officielle, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises Nassim Diafat a indiqué que l’agence s’emploie à mettre les micro-entreprises dans les meilleures conditions pour obtenir les ressources financières nécessaires au financement de leurs projets afin de les faire réussir.

L’agence précise en outre que si le montant de l’investissement dépasse 10 millions de dinars algériens, les partenaires doivent se regrouper sous la forme d’une personne morale. Elle a ajouté que la présence de tous les partenaires le jour de l’adoption de l’enregistrement électronique est obligatoire au niveau de l’agence. Il est à rappeler dans ce sens que le Directeur général de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), ex- Ansej, Mohamed Cherif Bouziane, avait annoncé, en fin du mois dernier, une nouvelle approche économique de entreprenariat en Algérie, en particulier le mode de financement des projets.

Il s’agit en effet, de la possibilité d’inscrire pour un projet, par un groupe de demandeurs, précisant que L’État financera des projets communs d’une valeur d’un milliard de centime par partenaire. La valeur du crédit bancaire sera fixée en fonction du projet, a précisé le même responsable. Les porteurs de projet peuvent désormais se regrouper pour porter un seul et même projet et bénéficier d’un financement.

Si par exemple le groupe se forme de quatre personnes, la valeur du crédit se limite, selon Bouziane, à 4 milliards de centimes. A cet effet, l’âge requis pour bénéficier de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi a été modifié.D’ailleurs, le porteur de projet doit être âgé entre 18 et 55 ans. Et cela, au lieu de 19 à 40 ans.

Noreddine Oumessaoud