<span style='text-decoration: underline;'>Grève à l’inspection des Impôts de la daïra Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Les demandeurs de vignettes automobile désorientés</span>

Même si un service minimum est assuré, la grève de 03 jours entamée depuis hier par le personnel de la recette des impôts et de l’Inspection de la daïra d’Aïn El Türck, consécutivement à l’appel du bureau national du Syndicat Autonome des Fonctionnaires des Impôts (SAFI), les premiers effets du mouvement commencent à se faire ressentir parmi la population, particulièrement chez les propriétaires de véhicules, n’ayant pas encore acheté leur vignette, et dont le dernier délai est fixé à ce mercredi.

Selon un représentant syndical de la recette, le service minimum ne concerne pas la caisse et en ce premier jour de grève, le taux d’encaissement est estimé à 0%.

En revanche, un citoyen a pu bénéficier de l’extrait de rôle demandé, sur la base d’un dossier médical. Quant au taux de participation au mouvement de grève, il serait de l’ordre de 95%, selon notre interlocuteur. Ceci dit, une plate forme composée d’un certain nombre de revendications socioprofessionnelles est brandie par les grévistes, en guise de justificatif de leur action mais également en guise de réponse, est-il cité dans le communiqué établi à cet effet, au « silence de la tutelle et de la direction générale des Impôts», concernant leurs promesses et leurs engagements envers les travailleurs du secteur et afférentes à leurs conditions socioprofessionnelles.

Enfin, il est mentionné dans l’article 2 du communiqué que le bureau national du SAFI n’exclut pas le recours à d’autres actions dans le cas où la tutelle ainsi que la direction générale des Impôts, ne répondraient pas à leurs revendications.

Karim.B