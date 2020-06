<span style='text-decoration: underline;'>Corniche oranaise</span>:<br><span style='color:red;'>Les dépassements risqués des motocyclistes</span>

Malgré les recommandations et les opérations de sensibilisation effectuées périodiquement par les services de la sécurité routière sur les dangers de la circulation routière et le non-respect du code de la route, les dépassements risqués des motocyclistes sur la route de la corniche oranaise, ne sont pas prêts de cesser aussitôt, comme cela est constaté sur cet axe entre Oran et Aïn El Türck, notamment le week-end.

Ce week-end de grande chaleur n’a pas dérogé à la règle, puisque dès les premières heures de l’après midi, des cortèges entiers de conducteurs de motos de différentes cylindrées, ont emprunté la route de la corniche oranaise pour rejoindre les plages du littoral, histoire de s’offrir quelques moments de détente en bord de mer, mais sans s’en tenir aux recommandations d’usage, particulièrement en matière d’observation des règles de conduite, sachant pertinemment qu’ils circulent auprès d’automobilistes dont certains, sont eux aussi, peu regardants sur le respect du code de la route. Nombre d’accidents se sont produits sur cet axe, connu pour être l’un des plus meurtriers d’Algérie, et continueront probablement à se produire malheureusement, au vu de l’état d’esprit qui anime certains conducteurs des deux roues qui effectuent des dépassements osés dans des zones dangereuses, notamment dans les virages, en se faufilant parmi les automobilistes, en empruntant les couloirs de gauche ou de droite, sans mesurer le risque qu’ils font peser sur leur propre sécurité mais également sur celle des autres automobilistes.

Au retour, vers la fin de l’après midi, le danger se fait de plus en plus persistant, car le taux de flux automobile est beaucoup plus important et surtout, sujet à énervement et agacement des conducteurs dont les nerfs sont usés par le ralentissement de la circulation.

Karim Bennacef