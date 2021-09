<span style='text-decoration: underline;'>ISLAM SLIMANI</span>:<br><span style='color:red;'>«Les deux derniers matchs avec les Verts m’ont fait du bien»</span>

L’attaquant international algérien de l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani a expliqué son regain de forme en club par «les bienfaits» de la sélection nationale, qui lui a fait «le plus grand bien», particulièrement pendant «les matchs de ce mois de septembre», dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

«Le plus important pour moi, c’est l’aspect physique. Si je suis en forme sur ce plan, le reste suit automatiquement, et il se trouve que les deux derniers matchs en sélection algérienne m’ont fait le plus grand bien. C’était quelque chose de grand, quelque chose de spécial, et une source de motivation énorme. Tout cela m’a aidé à retrouver le rythme» a assuré le vainqueur de la CAN-2019, ce vendredi en conférence de presse. L’ancien fer de lance du CR Belouizdad a été titulaire lors des trois derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, et il sera probablement amené à enchaîner d’autres matchs en tant que tel, en raison de l’indisponibilité prolongée de Moussa Dembélé, l’habituel titulaire en pointe des Gones.

Certes, d’un point de vue efficacité offensive, Slimani n’a plus marqué depuis la première journée de Ligue 1, mais il reste tout de même très précieux dans le jeu Lyonnais, car pesant énormément sur les défenses adverses.

« C’est normal, un attaquant veut toujours marquer mais je suis un joueur d’équipe. Que je marque ou je fasse marquer, ça m’est égal. Le plus important, c’est l’équipe. Je préfère presser, récupérer et qu’un autre marque plutôt que de perdre un match» a t-il souligné Le Fennec affirme aussi qu’il se sent «pleinement épanoui» sous les ordres de son nouvel entraîneur, Peter Bosz, dont il apprécie un principe en particulier : le pressing.

«Il nous demande de presser tout le temps, et j’aime ça. Quand on a le ballon, l’équipe s’appuie sur moi, et j’aime ça aussi. Ce style de jeu nous convient parfaitement» a conclu le Gone, qui aura peut-être l’occasion de retrouver le chemin des filets ce samedi, face à Lorient. «Islam peut très bien garder le ballon, comme ce fut le cas sur le but qu’on a marqué contre Paris. C’est un joueur intelligent, avec beaucoup d’expérience, qui peut marquer des buts aussi, ce qui est très important pour un avantcentre. Certes, il ne présente pas les mêmes caractéristiques que Moussa Dembélé, mais la philosophie de jeu reste la même : offensive » a assuré l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.