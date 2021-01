A partir d’hier, l’Algérie s’engage dans une nouvelle phase de la lutte contre la Covid-19. A près d’une année d’actions visant à réduire au maximum les dégâts que provoque le virus sur les plan social et économique, avec un succès remarquable, il s’agira de poursuivre sur la même lancée et finir l’année 2021 avec un minimum de décès de la Covid-19 et libérer enfin les Algériens du poids des restrictions de leurs libertés. En effet, s’ils ont consenti en toute responsabilité et conscience à limiter leurs déplacements, sacrifier à beaucoup de leurs habitudes et remettre de nombreux projets familiaux à une date encore indéterminée, ils n’en sont pas moins accablés par un rythme de vie difficile à maintenir sur le long terme. Parmi les citoyens qui souffrent de cette situation, certains ont perdu leur santé et leur gagne-pain dans cette pandémie. Et pour cause, l’annulation d’actes médicaux pour cause d’envahissement des structures de santé par les malades de la Covid-19, a causé beaucoup de torts à de nombreux malades chroniques. Le mal ne s’arrête pas là, puisque les artisans qui ont été durement affectés durant les longs mois de confinement ne se comptent plus. Il eut également les professionnels du tourisme qui n’ont toujours pas repris leurs activités. Bref, la liste des méfaits du coronavirus est très longue.

Mais on retiendra qu’en Algérie, contrairement à beaucoup d’autres pays, il eut une grande, très grande victoire qu’on peut mettre à l’actif de la société, de l’autorité politique et de l’administration sanitaire. Il s’agit de la limitation du nombre de décès dus à la Covid-19. Le président de la République fait de la sauvegarde de la vie des Algériens sa principale priorité, les citoyens ont affiché leur accord et c’est ainsi que la symbiose a pris et l’on peut aujourd’hui vacciner la population dans le calme et la sérénité.

A voir le niveau de compétence et de préparation de l’administration sanitaire, on peut s’avancer, sans trop de risques de se tromper que la campagne de vaccination a toutes les chances d’être un grand succès. Tout est fin prêt pour recevoir les citoyens et l’on a pu percevoir dès hier un certains engouement des Algériens à sortir définitivement du cauchemar de la Covid-19.

Deux conditions doivent être réunies pour marquer le dernier point de la lutte contre la pandémie et en sortir victorieux : la rigueur dans la gestion de la campagne de vaccination et la disponibilité des vaccins. Aussi, les autorités sanitaires sont comptables pour l’organisation qui devra être parfaite et l’autorité politique se doit de garantir un approvisionnement suffisant en vaccins. C’est les deux grands défis de 2021.

