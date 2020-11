<span style='text-decoration: underline;'>Pr Abderrahmane Benbouzid</span>:<br><span style='color:red;'>«Les diabétiques sont les plus exposés aux complications de la Covid-19»</span>

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, hier, que les personnes diabétiques sont les plus exposées aux complications et aux formes aiguës du coronavirus.

Intervenant lors d’une rencontre scientifique organisée à l’occasion de la Journée mondiale du diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année, le ministre a indiqué que la tranche d’âge des personnes diabétiques contaminées par le coronavirus ou décédées à cause de la Covid-19 est de 65 ans et plus.

Dans le même sillage, le Pr Benbouzid a affirmé que le diabète n’augmente pas le risque de contamination par le coronavirus mais il est susceptible d’augmenter les risques d’apparition de complications dangereuses pour les patients diabétiques touchés par la Covid-19.

Le Pr Benbouzid a indiqué aussi que les complications les plus communes sont la pneumonie et la détresse respiratoire aigüe, précisant que dans certains cas, la covid-19 peut mener au décès.

Le ministre a insisté sur l’impératif de lancer des campagnes de prévention et de sensibilisation afin d’éviter la contamination par le coronavirus de cette catégorie de patients.

Il a appelé à un meilleur contrôle de pourcentage du sucre dans le sang et d’aller chez le médecin le plus vite possible en cas de susception de contamination par le coronavirus.

«Le contrôle préalable du pourcentage du sucre dans le sang aide à mieux contrôler la maladie du coronavirus», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des caravanes médicales spécialisées qui ont sillonné les zones d’ombre de quelques wilayas du pays ayant connu une suspension de la prise en charge médicale à cause de la propagation du coronavirus. Il a salué aussi les associations et organisations qui se sont impliquées dans les caravanes organisées au niveau des zones d’ombre qui ont lancé des tests de dépistages du diabète, entre autres.

Le taux de propagation de diabète chez les adultes en Algérie a atteint 14,4 %, soit environ 2,8 millions de personnes. Le ministre a affirmé également que « le diabète de type 2 est un véritable problème de santé dans le monde, car le nombre d’adultes touchés par cette maladie dans le monde est de 520 millions ».

Pour ce qui est de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de coronavirus, le ministre de la Santé a affirmé que « les personnes souffrant de diabète sont plus susceptibles de développer les complications et les formes plus sévères de covid-19 ».

« Les personnes ayant un système immunitaire faible, les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les personnes vivant avec une maladie chronique, comme le diabète, sont considérées comme les personnes à risque », a-t-il indiqué.

Samir Hamiche