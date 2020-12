<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les directeurs régionaux du Commerce appelés à renforcer le contrôle en zones frontalières</span>

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a insisté, lors d’une réunion avec les directeurs régionaux, sur le renforcement du contrôle de la mise en oeuvre des gestes barrières, notamment au niveau des zones frontalières afin de lutter contre la propagation de la covid-19, indique un communiqué du ministère du Commerce.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, mardi en visioconférence en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur Aïssa Bekkaï, une réunion de coordination avec les directeurs régionaux du Commerce, s’inscrivant dans le cadre des réunions périodiques pour le suivi des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, indique un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. Lors de cette rencontre, M. Rezig a appelé à la poursuite des actions de sensibilisation et de contrôle notamment dans les points frontaliers, saluant, dans ce sens, les efforts consentis par tous les cadres et les fonctionnaires du secteur.

De son côté, M. Bekkaï a salué «les efforts de tous», évoquant des dossiers relatifs au Commerce extérieur et l’impératif d’accélérer la finalisation du fichier national des opérateurs économiques. Pour rappel, le ministre avait donné, récemment, une série d’instructions fermes aux directeurs quand à l’impératif d’être présent sur le terrain tout au long de la semaine et de rester mobilisés en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Il a plaidé également pour le suivi de la mise en oeuvre de toutes les mesures prises par le Gouvernement dans l’objectif de juguler la propagation de la pandémie, outre la coordination, sous l’autorité des walis de la République, afin de prendre chaque décision urgente devant protéger la santé du citoyen.

M. Rezig a appelé, en outre, les partenaires professionnels à maintenir renforcée la vigilance et la sensibilisation aux dangers de la pandémie de la Covid-19, et ce lors, d’une réunion en présence du Secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra et du président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar.