<span style='text-decoration: underline;'>Conseil des ministres : communication, énergie, industrie, l’eau</span>:<br><span style='color:red;'>Les directives du Président Tebboune</span>

Les secteurs de la Communication, de l’Energie, de l’Industrie, et des Ressources en eau et de la sécurité hydrique ont dominé les travaux du Conseil des ministres présidé, dimanche dernier par le chef de l’Etat. Sur tous ces sujets, le Président Tebboune a eu un regard objectif, rationnel et donné des orientations. Pour ce qui concerne la Communication, il a ordonné une organisation du secteur à la faveur de la promulgation de deux lois différentes, la première relative à la presse écrite et électronique et la deuxième à l’audiovisuel, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. A cette instruction, dont le but est de clarifier le fonctionnement des médias, le chef de l’Etat a souligné l’impératif de cerner juridiquement le profil du journaliste professionnel. Il a recommandé un maximum de précision, notamment dans toutes les spécialités médiatiques, ainsi que pour les professions assimilées du secteur, souligne la même source.

Outre ces deux orientation claires, destinées à assainir sérieusement le milieu journalistique national, le Président Tebboune a estimé nécessaire d’ouvrir «la voie aux professionnels en les associant à la vision novatrice tout en instaurant la rupture avec les normes qui régissaient auparavant la scène médiatique», indique le même communiqué. Le président de la République a souligné également l’importance de «moraliser le travail médiatique en fonction des valeurs journalistiques universelles et la déontologie de la profession».

Concernant les question relevant du département de l’Energie et des mines, le Président a insisté sur l’impératif pour le projet d’exploitation du zinc et du plomb d’Amizour (Bejaia) de prendre en ligne de compte les normes de qualité de production et les normes environnementales requises, souligne la même source. Il a en outre mis en exergue l’urgence d’ «intégrer la main d’œuvre locale qualifiée lors de l’exploitation du projet en vue d’absorber le chômage». Il y a lieu de rappeler que cette mine fait partie des projets prioritaires avec les gisements de Ghar Djebilet et la mine de phosphate. Cette dernière a d’ailleurs vu le pacte d’actionnaires récemment signé entre des entreprises publiques algériennes et un consortium d’entreprises chinoises.

Pour l’important secteur de l’Industrie, le Conseil des ministres a suivi l’exposé, désormais traditionnel, de déblocage de projets d’investissements, dont le nombre a atteint 854 sur 915 projets, soit 15 nouveaux projets supplémentaires. A ce propos, le chef de l’Etat a insisté sur la poursuite de la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d’investissement à l’arrêt. Il a aussi appelé à une exploitation optimale du foncier industriel existant, et la récupération du foncier non exploité pour l’octroyer aux véritables investisseurs. Le président a également attiré l’attention sur l’importance de la mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole.

Le chef de l’Etat a instruit le responsable du département des Transports à revoir l’organigramme d’Air Algérie et son mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales. Il a également mis en exergue l’urgence d’accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l’aviation. Cela en sus d’une instruction dans le sens du renforcement des liaisons internationales et la baisse des prix de billets d’avion et de bateau afin de permettre aux Algériens vivant à l’étranger de rentrer au pays pendant les vacances d’été.

Concernant les ressources en eau, le Président a ordonné au ministre du secteur d’entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l’eau dans tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation, faisant la distinction entre la consommation individuelle familiale et la consommation de l’eau à des fins commerciales, rapporte la même source. Il a également instruit le ministre des ressources en eau à l’effet d’intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d’eau en appliquant des sanctions sévères à leur encontre, l’eau étant un produit vital subventionné par l’Etat.

