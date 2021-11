<span style='text-decoration: underline;'>CONFÉRENCE DES CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ALGÉRIENNES</span>:<br><span style='color:red;'>Les directives du Président Tebboune</span>

«Vous devez être animés du même sens de l’engagement et du sacrifice que vos prédécesseurs pour préserver les intérêts supérieurs de l’Algérie et riposter avec vigueur aux manoeuvres hostiles visant notre sécurité nationale»

Le président de la République a exhorté les diplomates algériens en poste à l’étranger, aux quatre coins du monde, à mettre l’intérêt du pays au dessus de toute autre considération. «Les défis qui se posent à nous sont plus graves dans le contexte des crises multidimensionnelles que connaît notre région et des foyers de tension dans plusieurs Etats voisins, notamment au Sahara occidental avec la reprise des hostilités militaires armées entre le Front Polisario et les forces d’occupation marocaines», a affirmé, Abdelmadjid Tebboune lors de son allocution à la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes.

L’événement qui se déroule au Palais des Nations au Club des Pins sur trois jours, a été présidé par le chef de l’Etat en personne d’où l’importance accordée à la diplomatie, dans un contexte international quelque peu délétère. Aussi, le Président Tebboune a recommandé que ledit contexte mérite une lecture exhaustive. Pour cela, il est important, souligne- t-il, d’étudier avec minutie «les menaces directes visant à affaiblir l’Algérie, par le biais d’une guerre de quatrième génération dans le cadre d’un vaste plan ciblant, au-delà de l’Algérie, l’Afrique et le Moyen-Orient».

Le mot est dit et la trajectoire tracée. «Vous devez être animés du même sens de l’engagement et du sacrifice que vos prédécesseurs pour préserver les intérêts supérieurs de l’Algérie et riposter avec vigueur aux manoeuvres hostiles visant notre sécurité nationale», a instruit le Président Tebboune.

Cette riposte que le chef de l’Etat veut proportionnelle à l’agression qui cible l’Algérie, doit montrer que l’Algérie ne tolérera aucune ingérence dans ses affaires internes.

A ce propos, le président de la République a mis en avant l’impératif d’établir des liens fondés sur le respect mutuel et l’égalité souveraine des Etats. D’où l’importance de ne rien laisser passer. Il en veut pour preuve que «dans le cadre des relations bilatérales avec ses partenaires européens, l’Algérie ne tolérera aucune ingérence dans ses affaires internes et demeurera disposée à établir des liens fondés sur le respect mutuel et à s’engager au respect total du principe de l’égalité souveraine des Etats».

Le Président Tebboune a également abordé, dans son allocution, la crise libyenne, qui, affirme-t-il «continue d’être l’objet de tiraillements à cause des interventions étrangères, de même que la situation au Sahel qui perdure sous l’effet de multiples facteurs, dont les différends multiformes et la prolifération de la menace terroriste et du crime organisé sous toutes ses formes», a encore affirmé le président de la République.

Nadera Belkacemi