<span style='text-decoration: underline;'>JSM Tiaret - USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les dirigeants brandissent la menace du forfait</span>

Le stade Kaïd Ahmed de Tiaret abrite cet après-midi, un match capital pour le club de Sidi Bel Abbés.

L’équipe locale de la JSM Tiaret occupe actuellement la dixième position dans le classement général avec le nombre de 28 points, soit avec huit points d’avance sur son adversaire du jour, l’USM Bel Abbés qui pointe à une humiliante avant dernière place. Selon nos dernières informations, certains menacent de boycotter ce déplacement de Tiaret et annoncent le forfait afin de faire pression sur les autorités locales pour une histoire d’argent ou plutôt de subvention qui tarde à venir vu la situation où vit le club phare de la Mekerra. A voir de près la vie de misère qu’endurent ces jeunes joueurs de l’USMBA, on comprend à quel point la situation a viré vers un total pourrissement. Les dirigeants crient le manque d’argent alors que pour chaque week-end, l’USMBA se voit écoper de trente millions d’amendes (15 millions pour les séniors et 15 autres pour l’équipe réserviste) pour absence d’entraîneur. De l’argent jeté par la fenêtre alors qu’on peut facilement recruter un entraîneur belabbésien avec moins de frais. Notons que cette joute JSMT – USMBA débutera à 14 heures.

B. Didène