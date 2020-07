<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Les distributeurs de billets toujours «hors service»</span>

Les quelques rares distributeurs de billets de banque (DAB) dans la commune d’Aïn El Türck, sont tous hors service ou en cours de maintenance et ce, depuis plusieurs jours maintenant.

Drôle de coïncidence, diriez-vous. Si l’on revient sur le sujet, c’est tout simplement parce que le problème est devenu récurrent, car depuis le temps où ce « hors service » perdure, il y a de quoi donner à réfléchir. Est-ce volontaire ou simple coïncidence qui fait que tous les distributeurs ne soient plus fonctionnels en même temps et à une période où la demande n’est pas aussi importante comme cela est les cas pendant le grand rush, notamment durant la saison estivale, lors de laquelle, nombre de passagers et d’estivants ont recours à ces machines ? Pourtant, de l’aveu même d’un agent d’une agence bancaire basée à Aïn El Türck, la stratégie de la succursale consiste, selon les recommandations de ses dirigeants, à stimuler autant qu’il se peut, les clients à l’usage des distributeurs pour leurs retraits en liquides, même quand cela concerne des sommes assez importantes. Sauf que la réalité est tout autre, en raison de l’indisponibilité des DAB pour différentes raisons, laissant perplexes plus d’un. Souvent, ce sont des abonnés dépités, lesquels après avoir fait le tour des agences bancaires de la commune, se voient contraints d’effectuer des déplacements jusqu’à la ville d’Oran pour de petits retraits. Certains abonnés trouvent insensé qu’il faille établir un chèque pour un retrait d’une petite somme d’argent tout en allant se bousculer dans des files interminables, alors que la mise ou la remise en service de ces DAB, aurait évité toutes ces contraintes. La question sur le pourquoi de cette défaillance des distributeurs reste posée, notamment, en cette période de pandémie du Covid-19.

Karim Bennacef