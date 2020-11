<span style='text-decoration: underline;'>Amical/USM Bel Abbés 2 – CR Témouchent 1</span>:<br><span style='color:red;'>Les dossards de l’effectif au complet qualifiés</span>

Comme annoncé, le club phare de la Mekerra a disputé avant-hier jeudi son troisième match amical en recevant le voisin du CR Témouchent.

Les poulains de l’entraineur Liamine Boughrara ont battu leurs homologues du CRT par deux buts à un et ce fut une bonne occasion pour le staff technique belabbésien de faire tourner son effectif puisque 25 joueurs ont été alignés durant les deux mi-temps de la rencontre. Côté effectif, ce sont tous les joueurs recrutés qui sont qualifiés ainsi que leur staff technique et voici ci-dessous les dossards des 25 joueurs qui vont représenter l’USMBA pendant la saison 2020-20121 :

Gardiens de but : Morsli Abdelkader (USM Bel Abbés, 25 ans, N° 16) – Zaârat Abdelkader (USMBA, 25 ans, N° 1) et Maâchou Redouane (ex CR Belouizdad, 19 ans, N° 40).

Défenseurs : Hamza Mohamed (USMBA, axial, 25 ans) – Sailaa Abdelhak (ex MC Alger, axial, 24 ans, N° 2) – Abbés Anes Abdel Ilah (USMBA, axial, 245 ans, N° 24) – Belhassaïni (USMBA, ex U21, axial, 19 ans) – Abdelli Abderrahim (USMBA, latéral droit, 24 ans, N° 20) – Benlebna Nasreddine, (USMBA, latéral gauche, 25 ans, N° 4) – Khadir Sofiane (ex NAHD, arrière droit, 26 ans, N° 27) – Baouche Houari (ex CA Bordj Bou Arreridj, arrière gauche, 25 ans, N° 25) – Kheiraoui Mustafa (ex USM Alger, axial, 25 ans, N° 17) et Haddou Abbés Noureddine (USMBA, ex U21, arrière gauche, 21 ans).

Milieux de terrain : Bounoua Redouane (USMBA, ex U 21, milieu de terrain, 22 ans, N° 22) – Bounoua Med Yacine (USMBA, ex U21, milieu défensif, 21 ans) – Hamza Mohamed (USMBA, défenseur, 25 ans, N° 5) – Smahi Khalil (ex JS Saoura, milieu offensif, 25 ans, N° 23) – Benhassaïni Ishak (USMBA, ex U21, 19 ans, milieu de terrain, N° 15) – Ouanes Hamza (ex DRB Tadjenanet, milieu offensif, 32 ans, N° 8) – Ouertani Mehdi (ex MC Alger, milieu défensif, 30 ans, N° 9) – Gadacha Cherrad Aikal (ex CABBA, milieu offensif, 27 ans, N° 10) – Litt Abdelaziz (USMBA, milieu offensif, 27 ans, N° 21) et Koufi Yahia Miloud (USMBA, milieu offensif, 22 ans, N° 6).

Attaquants : Belgharbi Abdelwahid (ex JS Kabylie, avant centre, 30 ans, N° 11) – Haroun Ali (ex NC Magra, avant centre, 23 ans, N° 19) – Mouaki Dadi Hocine (ex ES Sahel, Tunisie, ailier gauche, 24 ans, N° 14) – Itim Med Nazim (ex MC Oran, ailier gauche, 23 ans, N° 18) – Belmokhtar Med Amine (ex CABBA, ailier droit, 25 ans, N° 7), Metref Mouloud Nabil (USMBA, avant centre, 24 ans, N° 26), et Soltani Med Kmek (USMBA, avant centre, 29 ans, N° 12).

Staff technique :

Entraineur en chef: Boughrara Lyamine.

Adjoints : Hachemi Bekhedda & Arab Ilyes.

Préparateur physique : Zeghdoudi Farid.

Entraineur des gardiens : Salim Fodil.

B. Didène