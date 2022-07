<span style='text-decoration: underline;'>Loi des Finances complémentaire, sécurité alimentaire et auto-entprerunariat</span>:<br><span style='color:red;'>Les dossiers lourds du dernier conseil des ministres</span>

Le président de la République a ordonné l’intensification des efforts pour garantir la sécurité alimentaire, notamment pour ce qui est des céréales. Les instructions présidentielles ont suivi un exposé sur la préparation du processus technique de la campagne de production céréalière 2022-2023.

Réuni, avant-hier, sous la présidence du chef de l’Etat, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi de finances complémentaire PLFC-2022. On retiendra de ce texte «la préservation des équilibres sociaux et le maintien du pouvoir d’achat du citoyen, en évitant de nouveaux impôts ou augmentations», comme l’a d’ailleurs recommandé le président de la République. Cette seconde écriture du PLFC 2022, après un premier rejet par un Conseil des ministres précédent, répond au souci de garantir la relance économique sans que cela ne pèse sur le pouvoir d’achat des Algériens. On aura compris que les transferts sociaux n’ont pas été touchés et les PME préservées d’impôt supplémentaire. A propos de dynamisme économique, justement, le même Conseil des ministres a endossé le projet des statuts de l’auto-entrepreneur, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up. Une innovation juridique qui facilite considérablement la création d’entreprises et permet «d’insuffler une nouvelle impulsion aux acteurs dans le domaine de l’entrepreneuriat et des start-up», note le communiqué de la présidence de la République.

Ces deux lois et bien d’autres initiatives sont censées consolider le système socioéconomique national. A ce propos, le président de la République a ordonné l’intensification des efforts pour garantir la sécurité alimentaire, notamment pour ce qui est des céréales. Les instructions présidentielles ont suivi un exposé sur la préparation du processus technique de la campagne de production céréalière 2022-2023. «Il s’agit là d’un défi devant être relevé quels que soient les difficultés et les obstacles, car le potentiel et les capacités matérielles et naturelles de l’Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique», précise la même source.

Le Président de la République a également ordonné l’expansion des terres agricoles pour la production de fourrage, tout en adoptant l’utilisation de moyens techniques modernes et d’engrais, afin d’augmenter les surfaces agricoles et la rentabilité comme une nouvelle tendance qui contribue à la concrétisation de la sécurité alimentaire.

Lors de cette réunion, et concernant un autre exposé sur le projet de réalisation d’un complexe industriel spécialisé dans la fabrication du lait infantile, le Président Tebboune a instruit le Gouvernement à l’effet d’»œuvrer en priorité à consolider les moyens de fabrication de lait et à recourir à l’expertise étrangère spécialisée, sous forme de partenariats, pour lancer la fabrication de lait infantile, étant une matière vitale qui nécessite un environnement garantissant des procédés en laboratoires et industriels très pointilleux», conclut le communiqué.

Sur un autre chapitre, celui du transport international, Abdelmadjid Tebboune a «instruit le ministre des Transports à l’effet de mobiliser toutes les capacités de l’Etat pour faciliter le retour ou l’arrivée des Algériens de l’étranger, afin de passer la saison estivale dans les meilleures conditions», rapporte la même source. Ainsi, le Président Tebboune a ordonné la mise en place d’un «numéro vert et d’une cellule de veille et d’écoute, au niveau du cabinet du ministre des Transports, dans le but de répondre aux préoccupations des citoyens et de résoudre les problèmes et les obstacles qui se dressent devant eux au cours des vols et des traversées maritimes vers l’Algérie», ajoute la même source.

Concernant la fête de l’indépendance et l’organisation des Jeux méditerranéens d’Oran, le chef de l’Etat a affirmé que les festivités célébrant le 60e anniversaire de l’indépendance organisées après plus de 30 ans d’absence, avaient permis aux jeunes générations de mieux connaitre l’histoire de leur pays et ses potentialités. «Ces festivités, organisées après plus de trente ans d’absence, ont permis aux jeunes générations de mieux connaître l’histoire de leur pays et ses potentialités», a souligné le Président Tebboune.

Sur le même ton de satisfaction, le président Tebboune, a salué «tous les intervenants dans l’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-Oran 2022), adressant particulièrement ses remerciements aux Oranais qui ont marqué de leur empreinte exceptionnelle ces Jeux, faisant ainsi honneur à l’Algérie, un honneur digne de sa renommée», indique le communiqué du Conseil des ministres.

