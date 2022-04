<span style='text-decoration: underline;'>Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Les Douaniers déjouent une tentative de contrebande de marchandises de marques étrangères</span>

Les services de la Direction régionale des Douanes de Sétif ont déjoué une opération de contrebande de produits de marques étrangères, se soldant par la saisie de 48.500 paquets de cigarettes, 648.000 comprimés et 22.422 unités médicales à usage vétérinaire, dans la commune d’Ain Oulmène (Sud du chef-lieu), a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué.

La sous-directrice de l’information et de la communication de cette direction, l’inspectrice divisionnaire Amel Rehab, a indiqué que ces mêmes services ont réussi à déjouer une opération de contrebande de quantités importantes de cigarettes de fabrication étrangère et d’autres marchandises prohibées, à savoir 48 500 paquets de cigarettes de divers types, 648 000 comprimés de médicaments contre l’allergie et 22 422 différentes unités de matériel médical à usage vétérinaire.

La même source a indiqué que cette opération de contrebande a été déjouée suite à un point de contrôle régulier, mis en place aux premières heures de la matinée.

Après avoir arrêté un fourgon utilitaire, les contrôleurs ont découvert que deux personnes tentaient de faire entrer sur le territoire douanier, par le biais de la contrebande, diverses marchandises de fabrication étrangère dissimulées dans des sacs de gypse, a indiqué la même source.

Les marchandises concernées ont été saisies, conformément aux dispositions de la législation douanière en vigueur, a-t-elle ajouté.

Cette opération vient s’ajouter à d’autres opérations menées par les équipes de la Direction régionale des Douanes de Sétif dans le domaine de la lutte contre la fraude et la contrebande, et traduit également la disponibilité et la vigilance des agents des Douanes pour lutter contre toute forme de criminalité et protéger l’économie nationale, selon la même responsable.