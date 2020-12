<span style='text-decoration: underline;'>Daïra d’Ain El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Les dunes enfin protégées</span>

Les plages d’Ain El Turck sont embellies par des dunes qui sont visibles sur la route reliant cette localité à la plage des Andalouses.

Ces dunes qui embellissent cette route comme un beau désert ont été enfin protégées par une décision du wali d’Oran qui date du 25 novembre dernier. Ces dunes bordières seront donc un site naturel sur une superficie de 648 hectares et ils seront protégés par la force de la loi, ce qui permettra de protéger ce merveilleux site et sa faune et flore. Ce classement est une initiative du Ministère de l’environnement et a été proposé devant la commission nationale des périmètres protégés dans le cadre de la loi 11-02 qui stipule que les aires protégées sont structurées en trois zones, la première qui est la zone centrale qui recèle des ressources uniques où seules les activités liées à la recherche scientifique y sont autorisées. La zone tampon qui entoure la zone centrale est utilisée pour des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle est ouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature.