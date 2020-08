<span style='text-decoration: underline;'>Lotissement « Ez Zerga » - St Roch » - Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Les eaux usées directement dans la mer</span>

Le phénomène du déversement des eaux usées dans la mer dans la commune d’Aïn El Türck et de la pollution marine, objets de polémique et de tant de palabres depuis de très longues années, devient-il si insoluble que plus personne, ni autorité locale, ni association de l’environnement ou simples citoyens, n’osent plus aborder le problème et laissent faire un état de fait qui touche à la santé publique, que l’on veuille ou non ?

La question, longtemps soulevée, débattue, concassée, n’a semble-il, de nos jours, trouvé aucune réponse concrète, puisque les plages du littoral continuent de recevoir chaque jour que Dieu fait, volontairement ou involontairement, des millions d’hectolitres de ces eaux usées, de produits chimiques et d’huiles issues des stations de lavage, sans que cela n’alerte les consciences. L’impact de la pollution marine sur la santé des citoyens, de ceux notamment qui ont eu à se baigner dans ces eaux polluées, les jeunes filles devenues mères par la suite, a laissé entrevoir des diagnostics médicaux effrayants, avec un taux surélevé ces dernières années, de déformations congénitales chez les nouveaux nés, sans parler des maladies chroniques d’une nouvelle espèce avec toutes les conséquences désastreuses que cela induit sur la balance financière du ministère de la Santé publique pour les prises en charge des malades.

Au lotissement « Ez Zerga» de St Roch à Aïn El Türck, une coopérative immobilière récente, les eaux usées et ménagères de pas moins de 220 habitations et villas, toutes cossues les unes que les autres, sont déversées directement dans la mer, via une canalisation réalisée en soubassement, presque à l’abri des regards. L’écoulement est continu et semble être la seule voie possible pour l’évacuation de ces eaux polluées, apparemment faute d’existence de fosses septiques ou de station de relevage, comme l’atteste cet égout latéral creusé à même la paroi du mur de soutènement qui se prolonge jusqu’au sable et dont la couleur noircie et encrassée laisse deviner le degré de contamination des lieux aux coliformes fécaux et autres bactéries. Comment expliquer cet état de fait resté irrésolu et à qui, en incombe surtout la responsabilité ? Quant à eux, les pauvres citoyens, habitants de la corniche ou occasionnels, continuent de s’y baigner sans prendre conscience du risque qu’ils encourent.

Le phénomène perdure depuis des années. La résignation a peut-être fini par prendre le dessus puisqu’aucune voix officielle, ne s’est manifestée pour arrêter ce massacre sanitaire et environnemental. Il faut tout de même faire remarquer que la coopérative immobilière en question, n’est pas un bidonville ou un lotissement «fawdaoui», mais un quartier résidentiel où le prix du mètre carré a dépassé les 10 millions de centimes !

Karim Bennacef