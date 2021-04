<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Les échecs s’enchaînent, la relégation se profile</span>

L’USM Bel-Abbès continue de boire le calice jusqu’à la lie et se dirige droit vers le purgatoire après sa nouvelle contre-performance à domicile contre la JS Kabylie (5-0) dans le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football.

Cette défaite a enfoncé davantage une équipe qui n’a pas cessé de collectionner les échecs depuis le début d’exercice, payant fort le prix d’interminables querelles entre ses dirigeants, conjuguées à une crise financière aiguë. Dans l’entourage de cette formation de l’Ouest du pays, l’on n’a pas été surpris par cette humiliation de trop subie par leur équipe, estimant qu’il s’agit tout simplement de « la conséquence de la grève des joueurs qui a duré près d’un mois et demi ». « El Khedra », sous la houlette de l’entraineur Moez Bouakaz, troisième technicien à défiler à la barre technique de l’équipe depuis le début de cet exercice, a préparé la réception des « Canaris », revigorés par leur qualification avant l’heure en quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine, en une poignée de jours. Ce n’est pas tout, puisque pas moins de quatre joueurs titulaires ont quitté le navire à l’occasion du mercato « printanier », à savoir Lit (ASO Chlef), Belebna (ES Sétif), Haroun (JS Kabylie) et Baouche (USM Alger), au moment où la direction n’a pu les remplacer en raison de l’interdiction de recrutement dont fait l’objet le club. Passant des mois durant à réclamer la régularisation de leur situation financière, les joueurs ont fini par abdiquer sur le terrain. Ils sont en train de réaliser un parcours de relégable, préviennent les observateurs. Les doigts accusateurs des supporters sont orientés vers eux et vers les dirigeants et le staff technique aussi, estimant qu’ils « sont tous coupables, chacun à son niveau ». L’USMBA est dans l’obligation de trouver des ressources pour se tirer d’affaire durant la phase retour et éviter une relégation qui se profile déjà à l’horizon, regrette-t-on encore dans les milieux de cette équipe qui a reculé à la 18e place avec 15 points, dont 9 obtenus à domicile sur 24 possibles.