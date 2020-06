<span style='text-decoration: underline;'>Education </span>:<br><span style='color:red;'>Les écoles primaires ouvrent leurs portes une à deux fois par semaine pour les inscriptions en 1ère année scolaire</span>

Dans le cadre du programme des préparatifs de la rentrée scolaire, les services des établissements scolaires qui relèvent du cycle primaire du secteur de l’Education de la wilaya d’Oran, ouvrent leurs portes durant le mois en cours.

Cette opération se déroule une à deux fois par semaine pour les inscriptions des enfants qui arrivent à l’âge exigé pour être acceptés en classe de première année primaire. A cet effet, lesdits services accueillent durant cette période les parents des enfants à inscrire pour remplir le formulaire scolaire en vue de ladite opération et pour déposer les documents à fournir pour le dosser d’inscription.

Dans le même cadre, lesdits services signalent que les parents ne doivent pas être accompagnés de leurs enfants et ils doivent strictement respecter les consignes sanitaires préventives sécuritaires suite à la crise sanitaire qui sévit, en se rendant auxdites structures en portant notamment, la bavette et en respectant la distance de sécurité lors de l’attente avant d’être reçu. Pour le bon déroulement de ladite action, lesdits services déploient tous les efforts et tous les moyens sont fournis et toutes les précautions sont prises au niveau desdits établissement pour veiller durant la conjoncture actuelle, à lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 et à l’application des mesures préventives pour éviter toute possibilité de contamination audit virus lors de l’attente dans lesdits espaces.

Bekhaouda Samira