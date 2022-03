<span style='text-decoration: underline;'>Salon africain des affaires</span>:<br><span style='color:red;'>Les efforts de l’Algérie pour le développement économique en Afrique salués</span>

La 1ère édition du salon africains des affaires a été un événement particulier à Oran, parce qu’ il a permis de rassembler les ambassadeurs de 16 pays africains pour discuter du renforcement des échanges économiques entre ces pays et l’Algérie.

Les représentants des pays africains avaient tous le même mot saluant les efforts de l’Algérie pour l’amélioration des échanges économiques et commerciaux interafricains. L’ambassadeur du Mali. Mahan Amadou Maiga a déclaré «mon pays œuvre pour le renforcement de la coopération économique avec l’Algérie notamment dans les zones frontalières», il a salué dans ce cadre la création de la chambre de commerce de l’amitié entre les deux pays regroupant des opérateurs économiques. Pour sa part, l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire Alfons Voussaye a salué la volonté de l’Algérie pour la promotion de la coopération économique en Afrique. Les relations entre l’Algérie et le Cameroun ont été également mises en exergue par l’ambassadeur Njimoluh Komidor, qui a rappelé l’importance de «la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour le développement du commerce interafricain». Il est à rappeler que l’année dernière, l’Algérie a ratifié l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) selon un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 36. «Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018», est-il indiqué dans ce décret présidentiel n 21-133. Selon l’accord portant sa création, la ZLECAf vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une «Afrique intégrée, prospère et pacifique» telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Niger en Algérie Malam Manzo Aminou a affirmé que l’organisation de ce salon est un signe que l’Algérie joue pleinement son rôle pour la promotion du développement économique en Afrique». Cette première édition du Salon Africain des Affaires à Oran a accueilli des délégations diplomatiques et économiques de 16 pays africains, à savoir le Mali, le Niger, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Tanzanie, l’Angola, l’Ethiopie, la Guinée Conakry, la République Centrafricaine, l’Ouganda et les deux pays voisins la Libye et la Tunisie ainsi qu’une délégation commerciale de la Mauritanie. Le représentant commercial de la Tunisie à Oran Rafik Mansouri a affirmé que ce salon est une occasion pour rechercher des opportunités de partenariat avec des entreprises algériennes. Cet événement organisé durant 3 jours a permis la présentation des propositions dans divers domaines par les opérateurs algériens aux hommes d’affaires africains.

Il se veut une occasion pour tisser des liens entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues africains pour découvrir d’éventuelles opportunités de coopération et d’échanges commerciaux entre l’Algérie et ces pays. Notons que cette manifestation économique est organisée sous l’égide du ministère du Commerce et de la promotion des exportations et le parrainage de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGOA) en coopération avec l’agence «Yassine Production».

Cet événement « intervient à un moment où notre pays a intensifié ses initiatives envers les pays et les peuples africains, sur la base de la politique fixée par le président de la République, qui vise à réaliser l’intégration africaine pour relever les défis auxquels est confronté notre continent» estime l’un des organisateurs. Des rencontres Be to Be ont été organisées jeudi pour découvrir les opportunités d’échange commerciaux entre les opérateurs économiques algériens et africains. Des produits de différents secteurs, dont ceux de la santé, de l’industrie pharmaceutique, de l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie alimentaire, de la construction et les travaux publics, de l’hydraulique, de l’industrie du cuir, du textile, entre autres ont étés exposés au salon, qui connait la participation de 45 entreprises économiques algériennes.

Fethi Mohamed