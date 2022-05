<span style='text-decoration: underline;'>Le nouveau complexe sportif de Belgaid</span>:<br><span style='color:red;'>Les efforts de l’État ont payé</span>

A l’approche des jeux méditerranéens et à quelques jours de la réception des 24 structures réservées à cet important rendez-vous sportif, les dernières retouches sont en cours dans le nouveau complexe sportif de Belgaid, où l’Etat a consenti de grands efforts ces derniers mois pour rattraper le retard et accélérer les travaux notamment du centre nautique et la salle omnisports.

Tout le monde se souvient qu’il y a quelques mois, ces deux structures étaient juste du béton et une charpente métallique, mais suite aux instructions du wali d’Oran et l’installation d’entreprises algériennes performantes qui ont travaillé jour et nuit, les efforts ont été fructueux sur le terrain.

Et c’est ce qui a permis de rattraper le retard. L’Ètat a également mis le paquet pour réaliser ces travaux malgré tout ce qui a été dit concernant ce projet notamment le retard qui s’est éternisé durant près de 10 ans. «Ces entreprises méritent d’être félicitées, je suis très content, je pense que la ville d’Oran a bénéficié d’un héritage extraordinaire dans le domaine sportif, qui peut la qualifier dans un avenir proche à abriter d’autres compétitions de niveau internationale» a affirmé récemment le wali d’Oran Said Saayoud. La réalisation et la réhabilitation des différentes structures pour un montant de 560 milliards de cts est la meilleure réponse pour tous ceux qui ont douté dans la capacité d’Oran a abriter cet événement sportif.

La cerise sur le gâteau a été l’annonce récente que le nouveau stade de Belgaid va abriter les matchs de l’Équipe nationale lors des éliminatoires de la CAN 2023. Ceci fera d’Oran la capitale du sport algérien, les supporteurs des verts vont affluer des différentes wilayas du pays pour assister au premier match prévu comme un event-test des jeux méditerranéens 2022.

La réalisation des différentes structures comme le champ de tir, le village méditerranéens, la réhabilitation du palais des sports et de la piscine municipale, et d’autres structures à Ain El Turck, démontrent qu’Oran a un rôle important à jouer dans la promotion du sport algérien grâce à ces nouvelles structures qui seront un atout majeur après les jeux méditerranéens pour le développement du sport local à condition d’assurer une bonne gestion et la maintenance de ces structures, où l’Etat et ses responsables à leurs tête le Président de la République Abdelmadjid Tebboune n’ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ces structures et les doter des dernières technologies.

Fethi Mohamed