Les élections de la LFP, LNFA et LIRF avant le début de la saison 2021-2022

La Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et la Ligue inter-régions (LIRF) tiendront leurs assemblées générales électives (AGE) avant le début de la saison 2021-2022, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site officiel.

La décision a été prise mercredi, lors d’une réunion de coordination entre le président de la FAF Amara Charaf-Eddine d’un côté, et Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber, respectivement présidents sortants de la LFP, LNFA et LIRF, d’un autre côté, précise la même source.

« Plusieurs sujets ont été débattus durant cette réunion, notamment l’organisation des assemblées générales électives de ces trois Ligues avant le début de la saison 2021-2022. Une feuille de route sera proposée à cet effet dans les jours à venir », souligne la FAF.

La FAF avait délégué à Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Benmedjber la gestion de leurs Ligues respectives jusqu’à la fin de la saison.

Si les championnats amateurs et inter-régions ont pris fin il y a quelques semaines, la Ligue 1 professionnelle sera clôturée le samedi 28 août avec le déroulement du match de mise à jour de la 30e journée entre la JSM Skikda et la JS Kabylie.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 sera donné le 23 octobre, sous une formule d’une seule poule de 18 clubs en aller et retour (34 journées), alors que celui de la Ligue 2 amateur se fera durant le week-end du 8 et 9 octobre. Quant au championnat inter-régions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre.