Jamais élection américaine n’aura suscité autant d’intérêt et surtout autant de craintes et d’appréhensions que celle de ce mardi 3 novembre 2020. Au delà du face à face Trump- Biden ce sont deux Amériques qui s’affrontent. Qui ne s’affrontent pas uniquement sur le plan des idées, mais qui s’affrontent physiquement.

La violence de la campagne, ponctuée plus par les insultes que par les arguments, a en quelque sorte signé les limites des libertés et des responsabilités, surtout quand tout ce vacarme se déroule dans la première démocratie au monde. D’ailleurs plusieurs spécialistes des Etats-Unis n’écartent pas de meurtrières violences dans le pays en cas de résultats serrés. La chose est prise très au sérieux par certains Américains qui ont déjà commencé à se barricader de crainte de voir ce scénario du pire arriver. Trump a, au demeurant clairement, menacé de ne pas reconnaître les résultats s’ils n’étaient pas en sa faveur.

Un climat pourri qui n’augure rien de bon pour l’Amérique, mais aussi pour le reste du monde. En Asie, en Amérique Latine ou ailleurs, c’est La Maison Blanche qui fait et défait les gouvernements, qui trace les lignes et impose ses logiques politiques, géostratégiques, économiques et mêmes guerrières. Toute déstabilisation dans ce pays, engendrerait une déstabilisation logique et automatique dans plusieurs pays de la planète. Et quand on sait que c’est l’Amérique qui tient à bout de bras des dizaines de régimes politiques et de monarchies, on comprend le désarroi et la peur qui traversent plusieurs capitales du monde.

Au Moyen Orient, peut plus qu’ailleurs, cette élection américaine catalyse tous les intérêts. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président Trump a attisé toutes les rancœurs et s’est clairement et publiquement rangé derrière les thèses israéliennes, avançant un « deal du siècle » bidon qui fait la part belle aux seuls intérêts de l’Etat sioniste, allant jusqu’à reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle d’Israël, et ce en totale contradiction avec la légalité internationale qui appelle à la création de deux Etats selon les frontières de juin 1967. Plus encore, il a obligé certains pays arabes à signer, presque sous la contrainte et le chantage à la sécurité, des accords de normalisation avec l’entité sioniste. Le locataire de la Maison Blanche a fait ainsi le choix délibéré et assumé d’ignorer totalement les droits des Palestiniens qu’il veut assimiler à de vulgaires citoyens de seconde zone.

Il faut dire que dans cette partie du monde, la nôtre, rares seront ceux qui regretteront ce président et prient pour sa défaite.

Par Abdelmadjid Blidi